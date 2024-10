Simulacro de pistola apreendido com o agressor - Reprodução

Publicado 28/10/2024 13:30 | Atualizado 28/10/2024 15:53

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos, em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (28), por agredir a ex-companheira, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar a denúncia de que a vítima, uma mulher de 20 anos, estava sendo agredida na Rua Fernando Costa Machado, no bairro Maceió.

Já no local, os policiais conversaram com a vítima e abordaram o homem. Com ele, foram encontrados um simulacro de pistola e uma motocicleta preta.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).