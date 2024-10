SuperVia está instalando kits antivandalismo nas portas dos trens - Divulgação / SuperVia

Publicado 30/10/2024 07:40 | Atualizado 30/10/2024 07:50

Rio - A SuperVia começou a implementar kits de proteção nas portas dos trens, nesta terça-feira (29), com objetivo de diminuir os casos de vandalismo. Segundo a empresa, os equipamentos dos acessos estão entre os mais depredados nos coletivos.

Os kits antivandalismo são formados por material policarbonato duplo, preso tanto do lado interno quanto do externo de cada lado da porta. A tecnologia foi desenvolvida pelo setor de engenharia de manutenção da SuperVia e, durante os testes, foram aplicadas forças maiores do que a capacidade de um chute.

"Estamos trabalhando nesse projeto desde agosto. Nosso objetivo é ter resistência ao impacto, proporcionando segurança com um baixo custo de execução. A SuperVia gasta, em média, R$ 150 mil por mês na manutenção dessas portas. Com a instalação dos kits, espera-se uma redução drástica nos custos de reposição e uma melhoria na segurança dos trens. A implementação deste projeto é um passo importante para combater o vandalismo e garantir a integridade dos trens", ressalta Juliana Barreto, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da concessionária.

Ainda de acordo com a SuperVia, por enquanto, os kits serão instalados nas portas 1 e 8 de cada composição, com um custo de R$ 520 por porta. "Essas foram as primeiras contempladas porque são as mais visadas pelos vândalos. Quando ocorre a ação criminosa, por conta do protocolo de segurança, elas ficam travadas", explica a empresa.