Motoristas gravaram o momento em que o tiroteio aconteceu na noite desta terça-feira (29) - Reprodução

Publicado 30/10/2024 07:54 | Atualizado 30/10/2024 08:10

Rio - Um tiroteio assustou motoristas que passavam pela Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (29). A pista central da via, sentido Zona Oeste, precisou ser fechada. No confronto, um criminoso morreu e outro ficou ferido.



De acordo com a Polícia Militar, criminosos em uma motocicleta atiraram contra uma viatura do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que realizava patrulhamento na via e houve troca de tiros.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que motoristas param na via por conta dos disparos. Alguns até deixam seus veículos para se protegerem atrás das muretas de concreto.