O caso é investigado pela DHBF - Divulgação

O caso é investigado pela DHBF Divulgação

Publicado 31/10/2024 06:34

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de dois homens na Rua Sociedade, no bairro Itaipu, em Belford Roxo, na tarde desta quarta-feira (30). Maicon dos Santos Bernardo e Luiz Eduardo Barboza foram atacados a tiros em frente a um mercado da região.

Na ocasião, a rua estava movimentada. Segundo testemunhas, um deles chegou a ser atingido na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39° BPM (Belford Roxo) estiveram no local após serem acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Os agentes encontraram os corpos dos homens caídos e isolaram a área para perícia.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ainda segundo a Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.