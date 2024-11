Acidente ocorreu na altura da Ilha do Fundão - Reprodução/Redes sociais

Acidente ocorreu na altura da Ilha do FundãoReprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2024 12:45 | Atualizado 17/11/2024 12:46

Rio - Um acidente deixou dois homens feridos, na noite deste sábado, na Linha Vermelha, altura do Fundão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Humaitá foram acionados às 21h. As duas vítimas, que não foram identificadas, foram atendidas no local e liberadas.

O veículo tombou sentido Centro do Rio e interditou uma faixa da via. Segundo o COR, CET-Rio e PM foram acionadas.

No momento do acidente, o trânsito ficou com retenção devido ao trecho interditado, que teve reflexo no acesso da Estrada do Galeão para a Linha Vermelha.