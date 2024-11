Criminosos abordaram o veículo de uma mulher - Reprodução/Redes sociais

Criminosos abordaram o veículo de uma mulherReprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2024 11:46

Rio - Um arrastão assustou motoristas, neste sábado (16), na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio.



O morador de um prédio vizinho a via filmou a ação dos criminosos, que pararam veículos para assaltar. A ação aconteceu na descida sentido Cardoso Fontes.



De acordo com informações de testemunhas, somente no sábado, aconteceram dois arrastões na autoestrada. Os criminosos estariam usando a mata para se esconder e praticar os crimes.