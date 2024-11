Avenida Atlântica, em Copacabana, está reforçada por militares do Exército - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/11/2024 19:22

Rio - Com a presença das Forças Armadas no Rio para atuar na segurança durante o G20, quem passa pela Zona Sul da cidade, principalmente por Copacabana, tem visto diversos militares posicionados pelas ruas, em caminhões e tanques, além de navios da Marinha no mar. Com esse reforço, moradores do bairro contam que a sensação de proteção cresceu em relação aos dias comuns.

"Tenho visto muitos militares na rua, e acho isso ótimo para um lugar como Copacabana, um ponto turístico tão atrativo e famoso, que é o cartão-postal do Rio. Nunca passei por uma situação de violência aqui, mas é algo que, ultimamente, se tornou frequente. Com esse reforço na segurança, toda a região está bem mais calma, o que deixou o clima ainda melhor do que já era", comenta a autônoma Jaqueline Jesus, de 52 anos, que mora há 17 anos no bairro.



Ao todo, 9 mil militares das Forças Armadas atuam, desde quinta-feira (14), na Operação de Garantia da Lei e da Ordem para o G20, que reúne os principais chefes de Estado do mundo nesta segunda-feira (18) e na terça-feira (19). Destes, 7,5 mil são do Exército, responsáveis pela escolta de autoridades, segurança de perímetros, patrulhamento de vias e áreas, entre outras atividades. Agentes da Marinha e da Força Aérea também foram mobilizados.



Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, diz que, além dos militares, também tem notado um grande aumento no efetivo de policiais e guardas municipais. "Quando você vê todo esse aparato, a sensação de segurança cresce bastante. A movimentação na Nossa Senhora [de Copacabana] e na Princesa Isabel, por exemplo, está intensa, e tem bastante gente comentando que deveria ser sempre assim", relata.



"Copacabana é um bairro bem policiado, isso é inegável, mas os reforços são extremamente necessários, principalmente em razão de toda a concentração turística que atrai. Sempre que recebemos esses tipos de eventos de grande porte na cidade, como as Olimpíadas, fica algum tipo de legado. No fim, esperamos que os moradores saiam pelo menos com uma lembrancinha de todo esse reforço", brinca o representante.



Além dos militares, também foram mobilizados mais de 15 mil PMs ao redor da cidade, para trabalhar no policiamento durante os dias de evento. Eles reforçam a segurança nas linhas Vermelha e Amarela, além das principais vias das zonas Oeste e Sul.



Carros de comitivas roubados



Antes do início da Cúpula do G20, dois carros de comitivas foram roubados. Na última quinta, um veículo da equipe do ministro da Secretaria-geral da Presidência, Márcio Macedo, foi assaltado



Já na noite deste sábado (16), o alvo foi um



Evento internacional



Por conta de uma solicitação das forças de segurança, a Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, ficará totalmente fechada para circulação de carros até as 18h da próxima terça-feira (19), para circulação dos chefes de Estado. A pista está totalmente dedicada ao deslocamentos das delegações.

Carros de comitivas roubados

em frente ao Hotel Monte Alegre, na Rua do Riachuelo, no Centro. O motorista estava parado na porta do estabelecimento esperando por um funcionário que iria para o evento, no momento em que foi abordado por dois bandidos em uma moto.

veículo alugado para o evento, que estava em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, três criminosos armados em um carro ultrapassaram o automóvel em que o motorista estava e bloquearam a passagem.

Evento internacional

O G20 é um fórum de cooperação econômica e mundial formado pelas principais economias do mundo. Ele foi fundado em 1999, como resposta às crises econômicas que aconteciam em diversas partes do planeta, na época. O Brasil assumiu a presidência do grupo pela primeira vez em dezembro de 2023 e é sede da 19ª Cúpula da conferência.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci