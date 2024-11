Busto do Cardeal Sebastião Leme foi inaugurado na PUC, no dia 6 de novembro - Divulgação

Busto do Cardeal Sebastião Leme foi inaugurado na PUC, no dia 6 de novembroDivulgação

Publicado 17/11/2024 17:58 | Atualizado 17/11/2024 18:51

Rio - Ex-cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Sebastião Leme (1882-1942) ganhou um busto na Pontifícia Universidade Católica, na Gávea, Zona Sul do Rio. A cerimônia de inauguração foi realizada em frente ao edifício que leva o nome dele. Em 1940, ele fundou as Faculdades Católicas, que deram origem à PUC, um dos mais importantes centros de ensino superior no Brasil.

fotogaleria

Além de membro da direção da instituição, estiveram na inauguração, no último dia 6, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Hoepers, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, bispos auxiliares, sacerdotes, seminaristas, professores e alunos, de acordo com informações do site da Arquidiocese do Rio.



Sebastião Leme da Silveira Cintra nasceu na cidade de Espirito Santo do Pinhal, São Paulo. Foi nomeado bispo auxiliar do Rio em 1911 e depois cardeal. Também foi arcebispo de Olinda e Recife. Morreu em 1942, aos 60 anos.