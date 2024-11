Diariamente, centenas de milhares pessoas fazem a travessia da Ponte - André Ciryaco / Arquivo Ecoponte

Publicado 17/11/2024 16:52

fotogaleria Niteroienses, cariocas e visitantes em geral poderão conhecer um pouco mais sobre a história da Ponte Rio-Niterói, que completou 50 anos em 2024. Uma exposição gratuita, que será inaugurada no dia 23 de novembro, às 15h, no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói, vai reunir vídeos, fotos e depoimentos dos bastidores da obra. Na ocasião, acontecerá também o lançamento do livro "Ponte Rio-Niterói 50 anos conectando histórias", disponível em breve para download gratuito no site Além do cinquentenário, festejado no último dia 4 de março, a programação celebra o aniversário de 451 anos da cidade de Niterói e os 110 anos do Palácio dos Correios. A visitação irá até 11 de janeiro.

Para deixar a experiência imersiva ainda mais especial, o evento vai oferecer óculos de realidade virtual que permitem aos visitantes sobrevoarem a Ponte e explorar sua estrutura por dentro, através de uma perspectiva inédita e um quiz para o público testar seus conhecimentos. O conteúdo audiovisual, elaborado pelo Museu da Pessoa , traz depoimentos exclusivos de cunho socioeconômico e cultural sobre o impacto na sociedade.

Essencialmente documental, o panorama mostra o capital humano envolvido antes e após a inauguração de mergulhadores a engenheiros que participaram da obra, de funcionários a usuários, donos de histórias únicas vividas ao longo da ligação entre Rio e Niterói.

"Realizamos este projeto no ano de comemoração dos 50 anos de inauguração da Ponte Rio-Niterói, um grande patrimônio brasileiro, sobre o mar da linda Baía de Guanabara. Todas as ações que vamos realizar foram especialmente pensadas para compor um guarda-chuva comemorativo, valorizando nossa cultura, nosso patrimônio e as pessoas que fizeram e fazem parte desta história", destaca Gisele Pennella, organizadora do mostra.

A visitação ocorre de segunda a sexta, das 11h às 18h, e sábados, das 13h às 18h. Visitas mediadas também são oferecidas para grupos, com intérprete de Libras e mediante agendamento prévio pelo telefone: (21) 2503-8550.

História

A Ponte Presidente Costa e Silva, seu nome oficial, tem 13,29 quilômetros de comprimento, sendo 8,8 quilômetros sobre a água e um vão central de 300 metros de extensão com 72 metros de altura para permitir a passagem de centenas de navios que entram e saem da Baía.

O projeto foi idealizado por Mario Andreazza, então Ministro dos Transportes. A obra demorou pouco menos de seis anos para ser concluída e foi entregue no dia 4 de março de 1974. A estrutura liga a Ponta do Caju à Avenida do Contorno (Niterói). Antes da inauguração, era necessário percorrer cerca de 120 km em estradas ou optar pelo uso de balsas.

Serviço:

Exposição 'Ponte Rio-Niterói: histórias dentro da história'

Data: De 16 de novembro a 11 de janeiro

Local: Espaço Cultural dos Correios

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 481, Centro de Niterói

Horários: de segunda a sexta, das 11h às 18h, e sábados, das 13h às 18h

Classificação etária: Livre.