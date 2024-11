Xi Jinping ao chegar à Base Aérea do Galeão antes da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro - AFP

Publicado 17/11/2024 20:05

Rio - O presidente da China, Xi Jinping, desembarcou no Rio no início da noite deste domingo (17) para participar do G20, que ocorrerá segunda (18) e terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna do Rio, no Aterro do Flamengo. O encontro entre Xi e Luiz Inácio Lula da Silva está previsto para acontecer no dia 20, em Brasília, após a Cúpula de Líderes.



Xi Jinping desembarcou no Brasil, no Aeroporto Galeão, com a maior delegação do evento, composta por cerca de 1 mil pessoas. Ele ficará hospedado em um hotel no Leblon, na Zona Sul, onde foi recebido por uma caravana de chineses com bandeiras do país.

O presidente chinês também terá um encontro com Milei, da Argentina, na terça (19), às 10h30.