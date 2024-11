Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar morte em condomínio na Barra da Tijuca - Arquivo/Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar morte em condomínio na Barra da TijucaArquivo/Agência O Dia

Publicado 17/11/2024 16:51 | Atualizado 17/11/2024 17:29

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, foi morta dentro de um apartamento, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O suspeito pelo crime acabou sendo preso por policiais militares, acionados por moradores do condomínio, que fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, depois que vizinhos encontraram o corpo em um dos apartamentos. Os PMs estiveram no condomínio e conseguiram prender o suspeito de ser o autor do crime. Segundo relatos nas redes sociais, o homem seria filho da vítima. As polícias Militar e Civil ainda não informaram as circunstâncias da morte da mulher.