Jovem morreu depois de cair de moto na Rua Rocha Lima, em Santa CruzReprodução / Redes sociais

Publicado 17/11/2024 15:11 | Atualizado 17/11/2024 15:40

Rio - Um jovem, de 20 anos, morreu após cair de moto na Rua Rocha Lima, em Santa Cruz, na Zona Oeste. O acidente aconteceu na noite deste sábado (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do bairro foi acionada às 22h para o caso, na localidade conhecida como Pedrinhas. No local, encontraram Caio Luciano S. Ruiz já sem vida. Após perícia da Polícia Civil, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos da vítima lamentaram o ocorrido. "Vi a mãe dele grávida e vi ele crescer lá no Veridiana. Muita tristeza isso tudo, que Deus conforte o coração de todos os familiares", escreveu um homem. "Não acredito que isso aconteceu com o Caio, meu Deus, que dor", comentou uma amiga.

Ainda não há informações sobre o enterro de Caio.