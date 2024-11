Cariocas lotaram a Praia de Copacabana, na Zona Sul, neste domingo (17) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/11/2024 15:04 | Atualizado 17/11/2024 15:10

Rio - A semana vai começar com chuva e temperaturas altas no Rio, porém cariocas podem aguardar um próximo feriado, celebrado na quarta-feira (20), com tempo firme na cidade.

Mesmo com tempo parcialmente nublado neste domingo (17), cariocas aproveitaram as poucas vezes em que o sol apareceu e a temperatura alta para curtirem o feriadão na praia.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, os guarda-sóis tomaram conta da areia da praia. Por conta do G20, militares da Marinha do Brasil e do Exército fizeram o reforço no policiamento na região.Após um domingo de sol entre nuvens, a segunda-feira (18) será de tempo fechado. De acordo com o Climatempo, o dia será de sol e aumento de nuvens durante a manhã. Há previsão de pancadas de chuva para a tarde. As temperaturas variam entre a máxima de 31°C e a mínima de 19°C.Já na terça-feira (19), o tempo permanece firme e o céu contará com algumas nuvens durante o dia e à noite. Os termômetros têm máxima prevista de 34°C e mínima de 21°C.Na quarta-feira, Dia da Consciência Negra, os cariocas poderão aproveitar o dia de calor. Não há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre a máxima de 29°C e 21°C. Porém, o céu vai variar entre nublado a parcialmente nublado.O tempo vira na quinta-feira (21) e volta a chover na cidade, podendo acontecer durante o dia e à noite. As temperaturas caem um pouco, com máxima de 27°C e mínima de 22°C.A sexta-feira (22) será de tempo severo, com previsão de chuva forte e trovoada, podendo ser acompanhadas de raios, durante a manhã, à tarde e à noite. A temperatura cai ainda mais e deve marcar entre a máxima de 25°C e mínima de 21°C.