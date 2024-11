O carro que prestava serviços para o ministro foi recuperado - Reprodução RJTV1

Publicado 17/11/2024 13:45

Rio - Em menos de três dias, mais um carro da comitiva do G20 foi roubado. Desta vez, o caso aconteceu na noite de sábado (16), por volta das 20h, com um veículo alugado pela equipe do evento. O assalto aconteceu na Rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Três criminosos armados em um carro ultrapassaram o automóvel em que o motorista estava e bloquearam a passagem. Os bandidos levaram o celular da vítima e fugiram do local. A assessoria da presidência da República explicou que o veículo não era da comitiva do Lula. "O carro foi alugado pela equipe do G20 e o assalto aconteceu quando o motorista estava voltando para casa".

Na quinta-feira (14), um veículo da comitiva do ministro da Secretaria-geral da Presidência , Márcio Macedo, foi roubado em frente ao Hotel Monte Alegre, na Rua do Riachuelo, no Centro, O motorista estava parado na porta do estabelecimento esperando por um funcionário que iria para o G20 e foi abordado por dois bandidos em uma moto vermelha. Eles levaram o carro, localizado no final da manhã do mesmo dia, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.