A Avenida Atlântica será totalmente interditada de domingo (17) a terça-feira (19) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 16/11/2024 10:28 | Atualizado 16/11/2024 12:18

Rio – A Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, será totalmente fechada para a circulação de carros a partir das 6h deste domingo (17) até as 18h da próxima terça-feira (19), dias dos encontros dos chefes de Estado na Reunião de Cúpula do G20. A medida foi uma solicitação feita pelas forças de segurança. Antes, as restrições seriam pontuais, apenas nas passagens das comitivas, mas agora, as pistas ficarão dedicadas aos deslocamentos das delegações.

Neste período, apesar da rua estar fechada para o trânsito em geral, não haverá área de lazer, já que no local, circularão diversos comboios, em ambos os sentidos. Grades serão instaladas ao longo de toda a via.

Moradores da Avenida Atlântica poderão acessar os bloqueios apresentando comprovante de residência e seguir para suas garagens.

Interdições nas Zonas Sul e Central

O Rio entrou, na última quarta-feira (13), em Estágio 2 para eventos do G20 e seguirá neste nível de risco até a próxima terça-feira. As áreas de lazer da orla da Zona Sul e do Aterro do Flamengo foram fechadas dos dias 15 a 20 de novembro, para garantir o deslocamento das comitivas e segurança dos eventos.

A região da Praça Mauá e Zona Portuária recebe a Operação G20, com interdições no trânsito até este domingo (17) para os eventos G20 Social, Festival Aliança Global e U20.

O Estágio 2, ou Estágio Amarelo, segue uma escala de cinco níveis e indica riscos de alto impacto na cidade e pode ser alterada devido à chuva, grandes eventos e outros fatores.