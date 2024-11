Olivia brincando - Divulgação

Publicado 17/11/2024

Eles não opinam sobre política, não compartilham polêmicas e não discutem com seguidores, mas conquistam milhões de fãs. Cada vez mais, animais de estimação se tornam verdadeiras estrelas das redes sociais, ultrapassando a popularidade de muitos influenciadores humanos. Entre vídeos engraçados, poses fofas e momentos do dia a dia, esses perfis cativam pessoas ao redor do mundo, e especialistas apontam que o fenômeno vai além do entretenimento: há uma busca por leveza e conexão emocional que esses animais proporcionam.

Ela nem sabe o que é fama, mas já conquistou o Brasil. Com 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Olívia, a macaca mais famosa do país, virou estrela sem precisar de coreografias elaboradas ou legendas impactantes. Seu carisma está na simplicidade: fraldas, comida,e muita fofura que encanta milhares de pessoas todos os dias.

A ideia de transformar Olívia em influenciadora digital começou de forma despretensiosa. Tudo surgiu quando a dona da primata, a biológa Alice Alves, ao acompanhar a filha em uma rede social, resolveu usar os famosos áudios da plataforma para criar vídeos da macaca. “Postei alguns e, de repente, começaram a chegar mensagens e seguidores. Em um dia, foram mais de 5 mil pessoas!”, relembra. A surpresa foi ainda maior com a reação da filha: “Ela disse: ‘Não acredito que Olívia conseguiu tudo isso e eu custo pra ganhar 10 seguidores’.”



O sucesso foi só o começo. Com vídeos mostrando o dia a dia da primata, os números cresceram rapidamente. “As pessoas pediam mais e eu tentava postar pelo menos um vídeo por dia, mostrando ela com outros bichinhos, passeando, ou apenas sendo Olívia.”



Rotina de estrela



“É como ter uma criança de dois anos em casa. Tem que trocar fralda, dar comida e ficar de olho o tempo todo. Se descuidar, ela apronta.” Apesar da fama, Olívia não faz ideia do que é ser uma celebridade e segue com uma rotina comum — para os padrões de um animal tão especial. Passeios e encontros com fãs são momentos marcantes, e ela surpreende ao ser carinhosa com quem conhece, mesmo sem deixar todos a pegarem no colo.

Nas redes sociais, é possível ver que Olívia adora uma festinha, ganhar presentes, de preferência comida, mas o que essa macaquinha curte mesmo é uma viagem.

A gente leva Olívia pra todo lugar que vamos, ela não gosta muito de viajar no transporte, mas é necessário. Aí vamos entretendo ela durante o trajeto. E quando chega nos locais ela aproveita muito, pq tem coisas diferentes, maioria dos lugares q vamos tem muita natureza. Então ela fica a vontade.



O que faz de Olívia um fenômeno?



“Ela é carinhosa, principalmente com filhotes, e faz coisas que a gente costuma associar a humanos. Além disso, é tranquila, algo que foge ao comportamento mais agitado dos macacos em geral”, explica a tutora, que se desdobra entre o trabalho, os cuidados com a casa e a rotina intensa da primata.



Apesar de toda a fofura que Olívia transmite nas redes, a rotina exige dedicação. “Conviver com um macaco em casa não é fácil. Tivemos que adaptar a casa e a vida toda para que ela fosse um animal sem estresse, sociável e amoroso. Não queremos incentivar ninguém a ter um macaco e nem que as pessoas achem que é fácil. Muito pelo contrário”, ressalta.



Com tanta popularidade, a tutora de Olívia confessa que o impacto da fama trouxe alguns desafios. “Às vezes, gostaria de ajuda pra gerenciar as redes, porque recebemos muitas mensagens e perguntas. É difícil acompanhar tudo. Já recebemos denúncias de pessoas contra animais silvestres em casa, mas nunca tivemos problemas sérios.”

Ainda assim, o carinho dos seguidores compensa. “A gente fica muito feliz em saber que tantas pessoas gostam da Olívia, acompanham os vídeos e mandam mensagens de carinho. Nunca imaginamos que ela seria tão amada assim, por pessoas que nem a conhecem pessoalmente.”

Uma casa cheia de amor



E a família não para por aí. Além das tutoras Alice e Andréia, e os filhos Lorenzo e Júlia, a casa de Olívia também abriga uma verdadeira “turma do barulho”: são 20 gatos, 11 cachorros, 3 coelhos, 6 porquinhos da índia e 2 ratos Twister. Tudo foi adaptado para oferecer conforto e segurança, tornando o espaço um verdadeiro refúgio para animais e humanos.



Criar um macaco não é fácil, mas é gratificante



Para os seguidores da macaca, fica um recado importante: “Conviver com um macaco é maravilhoso, mas não é simples. Não queremos incentivar ninguém a ter um. É preciso dedicação 24 horas por dia, muito espaço, socialização e cuidados específicos. Eles são lindos, mas criar um macaco exige muito mais do que imagina.”



Ela alerta sobre os desafios: “É um bicho que precisa de cuidados 24 horas por dia. Caso contrário, pode se tornar um animal bem problemático. São lindos, inteligentes e parecem crianças, mas não são fáceis de criar como um cão ou gato.”



A tutora também reforça a importância da alimentação balanceada, do enriquecimento ambiental e da socialização adequada. “Sem isso, podem desenvolver problemas comportamentais graves ou se tornar agressivos quando adultos. Quem tem vontade de ter um macaco precisa pesquisar muito antes de tomar essa decisão.”

Olivia é uma macaca-prego, e foi adotada em um criadouro legalizado pelo Ibama. A tutora e bióloga Alice Alves trabalha com animais silvestres há 17 anos, e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Os primatas sempre foram minha paixão" finaliza.



E assim, entre um vídeo fofo e outro, Olívia segue conquistando corações e mostrando que, às vezes, a maior estrela da internet é aquela que só precisa ser ela mesma. Quem aguenta esse sorriso sem dar um like?!

Conheça o gatinho que superou a doença e conquistou o mundo digital

Se você acha que as redes sociais são dominadas apenas por influenciadores humanos, está na hora de conhecer Charlinho. O gato, que se tornou um verdadeiro fenômeno na internet, tem mais seguidores do que muitos artistas. Mas a história de Charlinho não começou com fama e glórias digitais. Ela começou com um desafio, que ele e sua dona, Ingrid Marques superaram juntos.



“O Charlinho e os irmãos foram abandonados no parque da Quinta da boa avista, e uma das protetoras que atua lá, me pediu para dar um lar temporário para esses filhotes, Mas começamos notar que todos os outros irmãos iam crescendo e ele não. Nós notávamos que algo não estava certo, e ele começou a apresentar dificuldades para se movimentar”, conta a dona de Charlinho, emocionada ao lembrar daquele período difícil. O diagnóstico veio mais tarde: Charlinho sofria de uma doença rara que afetava seu crescimento e mobilidade, algo que preocupou muito sua tutora. A situação parecia complicada, mas ela não desistiu.



Para ajudar amenizar os sintomas e proporcionar maior conforto a Charlinho, ele acabou sendo adotado. “Foi um período desafiador para ele e para mim, mas não perdi a esperança. Eu sabia que ele tinha um grande potencial”, relembra. O esforço de ambos, aliado ao carisma de Charlinho, foi o que os levou a criar o perfil nas redes sociais.



Inicialmente, o perfil de Charlinho era uma maneira de compartilhar momentos do cotidiano e de conscientizar sobre cuidados com a saúde dos animais. Mas o que ninguém esperava é que ele se tornaria um fenômeno digital, superando até artistas populares. Com a trajetória de superação e o jeito único de Charlinho, o perfil rapidamente conquistou uma legião de seguidores, quase duzentas mil fãs que amam assistir a rotina do gatinho.



Ingrid de Charlinho acredita que o sucesso do gatinho nas redes sociais vai muito além de sua fofura. “As pessoas se conectam com ele porque veem nele uma história de superação. Eu também acredito que isso trouxe um apoio emocional para muitas pessoas que, assim como eu, enfrentaram momentos difíceis”, diz. O perfil de Charlinho não é apenas sobre diversão, mas também sobre solidariedade e conscientização. Ao mostrar sua rotina, as dificuldades que enfrentou e as vitórias que conquistou, Charlinho tem inspirado pessoas de todas as idades.

O Tratamento

Com apenas um mês e meio de vida, Charlinho precisou usar talas para corrigir suas patinhas tortas, e, paralelamente, iniciou a fisioterapia. Após um mês de cuidados, ele retirou as talas e continuou o tratamento, já andando e pulando melhor. No entanto, a atenção com suas patinhas permanece constante, pois ele não pode ganhar peso excessivo.



O Gato Viajante



Desde os primeiros dias de vida, Charlinho estava acostumado a ser levado para diferentes lugares, devido aos horários de amamentação. Essa rotina o fez se adaptar a novos ambientes, pessoas e sons. Mesmo sem a amamentação, ele mostrou que adorava estar em movimento e passeando por aí. Seus tutores começaram então a documentar seus passeios, criando o quadro 'De Férias com Charlinho', que rapidamente se tornou um sucesso. Charlinho ficou ainda mais popular ao participar do 'Comida Di Buteco', divulgando bares pet-friendly com o quadro 'Charlinho no Buteco'. Ele também visitava outros bares e espaços pet-friendly em 'Charlinho Gourmet', e para muitos, seu perfil virou um verdadeir 'streaming', com diversos tipos de programas.

Além dos quadros de viagens e gastronomia, Charlinho também tem o 'Sextou do Charlinho', que é um sucesso todas as sextas-feiras. Criadas por seu tutor, Pedro Vieira, as paródias musicais divertem o público, que se anima toda semana esperando o novo lançamento. Muitos seguidores afirmam que as paródias de Charlinho são ainda melhores que as músicas originais.



Esse fenômeno digital não é isolado. Muitos outros animais estão ganhando fama na internet, como um cachorro vira-lara, que foi abandonado em uma mala na rua, e teve sua vida completamente mudada.

Do lixo ao estrelato: a história do vira-lata que ganhou fama na internet



Oreo não é apenas um cachorro; ele é um fenômeno. Hoje, com milhares de seguidores nas redes sociais, ele conquista corações com vídeos engraçados, muito carisma e uma história emocionante que começou de forma inesperada.



Há quatro anos, no auge da pandemia, Nathália Figueiredo, tutora de Oreo decidiu sair para caminhar e espairecer a mente. A caminhada trouxe uma surpresa que ela jamais imaginaria. “Logo nesse dia, me deparo com um gari ao lado de uma caixinha e uma mala de viagem. Ele tinha acabado de recolher o lixo e ia jogar a mala que o Oreo estava dentro na caçamba. Então, ele colocou numa caixinha na esperança de um final feliz pra ele. Lá estava, o amor da minha vida, com 1 mês de idade, abandonado e com a saúde comprometida, pneumonia e tudo mais.”



O amor foi instantâneo. Oreo ganhou não só um lar, mas uma nova chance de viver. “Daquele dia pra cá, eu sabia que ele precisava ser meu. Quem vê ele hoje não imagina como eu o encontrei. Depois de uma semana com a nossa família, ele já tinha outra carinha. O amor curou tudo! Meu primeiro cachorro, que me faz sentir diariamente esse amor inexplicável!”



O ícone acessível



Com a saúde restaurada, Oreo começou a aparecer em vídeos no Instagram, inicialmente para amigos e familiares. “Criei o perfil para mostrar o nosso dia a dia com o Oreo, mas os vídeos de humor pet começaram a viralizar. Cada dia nossa comunidade cresce mais.”



A fama trouxe momentos únicos. Durante passeios, Oreo é reconhecido por fãs. “Digo que ele é um ícone acessível, pois é super simpático com os seguidores e até senta para tirar fotos e receber carinho.” Em eventos, a tutora avisa nas redes para que os admiradores possam conhecê-lo pessoalmente.



A rotina de Oreo, porém, exige dedicação. “Agora vejo o perfil no Instagram como um trabalho mesmo. Estamos sempre gravando novos vídeos e trends, além de postar stories diariamente. Esse momento de criação de conteúdo já faz parte dos meus dias.”



Mesmo assim, o carinho dos seguidores compensa. “Quando ficamos um dia sem postar, recebemos muitas mensagens perguntando se está tudo bem. Até mesmo pessoas que sofrem de depressão dizem que os vídeos são a melhor parte do dia. Esse carinho nos motiva a continuar.”



E o que o público mais ama? Nathália é direta: “Sem dúvida, os vídeos engraçados! Coisas que acontecem no dia a dia dos tutores de pet, com as quais as pessoas se identificam. O público também adora os conteúdos sobre adoção responsável e, claro, a história de resgate do Oreo, que é um puro sangue vira-lata.”



Com uma história emocionante e muito bom humor, Oreo segue conquistando fãs e mostrando que até quem começou dentro de uma mala pode acabar brilhando nas telas do mundo. “Quem imaginaria que ele seria tão famoso? Mas sempre soube que seu jeitinho doce poderia conquistar muita gente!”



Xodó dos avós



Oreo não é só o xodó da internet, mas também da sua família. Enquanto a tutora divide seu tempo entre faculdade e estágio, ele fica sob os cuidados dos avós, que não resistem aos seus encantos. “Ele passa o dia junto da vovó e do vovô, que fazem todas as vontades dele. Ele é muito carinhoso com eles e ama a companhia dos dois.” Assim, o vira-lata conquista não apenas os seguidores, mas também cada membro da casa.



O amor de um cachorro, como o de Oreo, tem o poder de transformar vidas. Com seu jeitinho doce e carinhoso, ele não só une uma família, mas também espalha alegria para milhares de pessoas. É a prova de que, com amor e cuidado, até as histórias mais difíceis podem ter finais felizes e inspiradores.



Nathália finaliza com carinho: “Que sorte a minha ter adotado um serzinho tão incrível! O Oreo é o amor da minha vida, meu coração, minha alegria.

Mas o que torna esses bichos tão especiais? A resposta parece estar na autenticidade e na conexão emocional que eles criam com seus seguidores. Essas histórias são exemplo de como, mesmo diante das adversidades, o amor e a determinação podem transformar vidas e conquistar corações no mundo digital. Ma procuramos uma especialista no assunto para responder.

O amor sem julgamento: é o que explica o sucesso dos perfis de pets



Psicanalistas, como Luzia Barbosa Nunes, especializada em atendimento clínico com pacientes que possuem pets, apontam um fenômeno crescente: perfis de animais de estimação nas redes sociais têm conquistado milhões de seguidores, superando até mesmo celebridades. Esse sucesso, segundo Luzia, está relacionado à conexão emocional e ao alívio que esses perfis proporcionam em um mundo cansado de violência, cobranças e julgamentos.



“Os animais oferecem amor incondicional e aceitação sem questionar, sem exigir. Eles se tornam uma identidade emocional para muitas pessoas, especialmente aquelas que passaram por traumas ou desilusões nas relações humanas. No cotidiano estressante, as pessoas buscam afeto e compreensão de graça, e os pets ocupam esse espaço de forma natural e generosa”, explica Luzia.



Esperança e afeto incondicional



A psicanalista destaca que, para muitas pessoas, o vínculo com os animais vai além da companhia. “Se alguém passou por muito abuso na infância, por exemplo, pode sentir uma conexão com animais que também sofreram e foram resgatados. Há um entendimento mútuo, uma identificação emocional que é única e poderosa. O animal não demanda atenção por divergência de ideias, não julga. Ele simplesmente ama. Por isso, ele entra na vida de uma pessoa como um filho, oferecendo alento e realização.”



Esse amor incondicional que os pets oferecem também se reflete nos perfis de sucesso que vemos nas redes sociais. Luzia explica que perfis como o do gato Charlinho, da macaca Olivia, e do cão Oreo cativam justamente por transmitirem leveza e carinho. “As pessoas estão exaustas da modernidade, da cobrança de raciocínio e opinião. Esses perfis não têm discurso social ou de coitadismo. Eles mostram afeto puro e geram esperança. Quem vê a relação entre o animal e o tutor acredita que o verdadeiro amor ainda existe.”



Alívio em um mundo cansado



Segundo a especialista, o fenômeno é um reflexo direto de uma sociedade saturada de violência e desconfiança. “A modernidade cansa. É esgotante para quem pensa e sente profundamente. O animal oferece um respiro, uma experiência de gratuidade, de amor puro, sem expectativas. Isso alimenta o mundo com algo que falta: esperança.”



Além disso, Luzia ressalta que os animais devolvem mais do que exigem. “Se a vida é cansativa e exige muito, o animal não. Ele não cobra, ele retribui com gestos simples. Para quem vive uma rotina estressante, chegar em casa e ser recebido por um pet é uma experiência de acolhimento e compreensão que o mundo humano nem sempre oferece.”



Os perfis de pets nas redes sociais, portanto, não apenas fazem sucesso por sua fofura, mas por carregarem uma carga emocional e simbólica profunda. Eles representam a busca por afeto, leveza e esperança em meio a um cotidiano marcado por desafios. “Os pets são o símbolo do amor gratuito e incondicional que todos desejamos. E ao seguir esses perfis, as pessoas se lembram de que esse tipo de amor ainda existe”, conclui Luzia.



A busca por conteúdo Leve e civertido: Em tempos de muita informação e estresse, perfis de animais oferecem um refúgio, promovendo momentos de descontração e alegria para os seguidores.



O apelo emocional dos pets: A ligação emocional com animais é universal, e ver pets fofos e engraçados na tela desperta sentimentos positivos, além de muitas vezes oferecer um alívio para o dia a dia.



Histórias inspiradoras: Muitos perfis populares começaram com histórias de superação — animais resgatados, com alguma deficiência ou que passaram por situações difíceis, o que gera um vínculo forte com os seguidores.



Autenticidade e Espontaneidade: Os pets são imprevisíveis e autênticos, e isso atrai um público que está cansado da perfeição e das edições excessivas em outras contas.