Wellington continua trabalhando por horas com as telas de celular e computadorDivulgação

Publicado 17/11/2024 00:00

Ficar horas a fio olhando para a tela do celular tem se tornado uma rotina comum para muitas pessoas, seja para trabalhar, estudar ou até mesmo para lazer. No entanto, esse uso excessivo pode prejudicar a saúde ocular de forma silenciosa, gerando sintomas que muitas vezes são ignorados. O esforço excessivo dos músculos oculares, causado pelo foco contínuo nas telas, pode resultar em problemas como cansaço visual, dor de cabeça, e até mesmo visão embaçada.

Embora os celulares tenham se tornado essenciais no cotidiano, seu uso prolongado pode causar uma série de desconfortos, principalmente para quem passa longas horas em frente ao aparelho. A luz emitida pelas telas e o esforço para focar em imagens de perto contribuem para a sobrecarga dos olhos, o que pode levar a complicações mais sérias a longo prazo.



É fundamental estar atento aos sinais do corpo, como cansaço visual e dificuldades para enxergar de longe, para evitar danos irreversíveis à saúde dos olhos. Adotar hábitos saudáveis ao utilizar o celular, como pausas regulares e ajustes na luminosidade da tela, pode ser a chave para manter os olhos protegidos e garantir que o uso da tecnologia não afete a visão.



A experiência de quem vive com o impacto das telas



Um exemplo disso é o empresário Wellington Gonçalves, que compartilha sua experiência com os efeitos do uso excessivo de celulares e computadores na sua saúde ocular. “Percebi que o uso excessivo do celular e do computador começou a prejudicar minha visão; depois de algumas horas, tudo ficava embaçado, e só descansando conseguia voltar ao normal”, conta ele.



Há dez anos, Wellington começou a perceber os primeiros sinais de que algo não estava certo com sua visão. Trabalhava por longas horas em um notebook com tela touchscreen e, ao final de cada jornada, sentia que sua visão ficava embaçada e cansada. “Após o uso acima de 4 horas, minha visão começa a ficar embaçada, e só melhora quando dou um descanso”, relata.



Mesmo com a substituição do equipamento por um computador com tela comum, os sintomas persistiram. “A única forma de aliviar isso foi reduzindo o tempo de exposição às telas”, explica. No entanto, devido à sua rotina intensa como publicitário, a necessidade de usar o celular e o computador diariamente dificulta a mudança drástica de hábitos.



O impacto na rotina profissional e pessoal



Wellington reconhece que as telas são indispensáveis para sua profissão. Contudo, a visão embaçada após longos períodos de exposição afeta diretamente sua produtividade. Apesar dos incômodos, ele ainda não procurou um oftalmologista, mesmo sabendo que provavelmente precisará usar óculos. “Acredito muito que as telas são as principais causadoras desse problema. Geneticamente, meus pais não usam óculos, e isso reforça minha suspeita”, afirma.



A experiência de Wellington é um alerta para muitos profissionais que dependem de dispositivos eletrônicos no trabalho. Segundo especialistas, sintomas como visão embaçada, cansaço ocular e dor de cabeça podem ser sinais de uma condição chamada Síndrome da Visão Computacional ou cansaço visual digital.



Embora ele ainda adie a ida ao oftalmologista, Wellington reforça a importância de buscar equilíbrio no uso das telas e de adotar pausas regulares para descansar os olhos. “Hoje, entendo que a exposição às telas realmente pode causar problemas oculares e agravar quadros existentes. É um cuidado que todos deveriam ter.”



Como proteger a saúde ocular



O uso constante de celulares e outros dispositivos está se tornando cada vez mais difícil de evitar. Mas é possível minimizar os impactos desse comportamento no nosso bem-estar ocular. O médico oftalmologista Dr. Gustavo Bonfadini explica que o uso excessivo de dispositivos móveis pode levar ao esforço acomodativo excessivo. Isso ocorre quando os músculos oculares se contraem para focar nas telas, o que pode resultar em visão embaçada, principalmente ao tentar olhar para objetos distantes após longos períodos olhando para a tela.



Sintomas e problemas associados ao uso excessivo do celular

Entre os sintomas mais comuns estão:

-Cansaço visual

-Olhos secos

-Dificuldade para focar objetos distantes

-Dor de cabeça

-Tontura e náusea



Esses sintomas podem ser mais intensos em pessoas que já têm algum tipo de problema ocular ou em quem passa muitas horas em frente à tela sem realizar pausas.



A boa notícia é que existem maneiras de reduzir os impactos do uso do celular. O Dr. Gustavo sugere algumas práticas simples para proteger os olhos:

-Seguir a regra 20-20-20: a cada 20 minutos de uso, olhar para algo a 20 metros de distância por 20 segundos.

-Manter uma boa postura e distância do celular (evitar segurar o celular muito perto dos olhos).

-Ajustar o brilho da tela para não forçar tanto a visão.

-Utilizar óculos com filtro para luz azul, especialmente para quem utiliza dispositivos por muitas horas.



Quando procurar um oftalmologista



Se os sintomas persistirem ou piorarem, o ideal é procurar um oftalmologista para uma avaliação detalhada. O Dr. Gustavo alerta que, se não tratados, os danos podem afetar a saúde ocular a longo prazo, impactando até mesmo a qualidade de vida das pessoas.



Com o uso crescente de celulares e outros dispositivos, é fundamental tomar medidas preventivas para evitar problemas oculares. A conscientização sobre os riscos e a adoção de hábitos saudáveis podem ajudar a proteger os olhos e garantir que a tecnologia seja usada de maneira mais equilibrada e menos prejudicial à saúde.



A história de Wellington e as orientações médicas mostram como o uso excessivo de telas pode prejudicar a visão e como é fundamental adotar práticas saudáveis. Com o cuidado adequado, é possível continuar aproveitando a tecnologia sem comprometer a saúde ocular.