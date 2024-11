Otávio e Stephanie disseram o tão esperado sim - Divulgação / Roosevelt Cassio

Publicado 17/11/2024 00:00

fotogaleria Será que muitas mulheres ainda têm o sonho de se casar de véu e grinalda ou isso é coisa do passado? Acertou quem disse que a grande maioria quer igreja, vestido branco, festa e muita flores para decorar o novo caminho que se inicia. Atualmente, porém, o mês de maio não é mais o queridinho das noivas por uma questão de economia. Novembro vem ganhando por conta da Black Friday, do décimo terceiro e da proximidade com as festas de fim de ano para que o casal possa fazer logo sua lua de mel. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), novembro movimenta cerca de 110 mil celebrações no mês, o que deixa o período como o de maior concentração de festas de casamento no ano.Em maio, até as flores são bem mais caras para atender a demanda do Dia da Mães, como explica a diretora administrativa da Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos) e assessora em organização de eventos e cerimonial para casamentos e festas, Mila Crevelin. "Com a possibilidade do nivelamento de conhecimento com a internet, com todo o crescimento do mercado de eventos nos anos, as tendências corretas passaram a ser observadas pelo brasileiro. Maio costuma ser um mês no qual se realizam muitos casamentos, fora do país, especialmente no hemisfério norte porque é a primavera deles. Então o brasileiro importou de forma errada porque aqui no Brasil não funciona muito por conta da perspectiva de custos, consideravelmente mais caro por causa da demanda por flores para atender o Dia das Mães. Olha que interessante: Eu já tive noivas que investiram, por exemplo, cerca de 40% a mais na decoração por causa da variação do custo das flores".

Para Mila, a questão econômica leva muitos casais a optar por novembro. "Acho que o décimo terceiro também ajuda, além das pessoas que trabalham com bonificações sazonais, fator que direciona a celebração para novembro", explica ela. Da mesma opinião compartilha Cacá Lima, diretora operacional da Abrafesta.

Ela destaca que as festas de casamento em novembro oferecem muitas vantagens, como custos mais acessíveis em comparação a outros meses. "O mês tem se consolidado como o preferido dos casais para celebrar o casamento, em parte pela sua atmosfera agradável e, em muitos casos, pela possibilidade de conseguir datas em locais de eventos concorridos. O impacto econômico desse mês para o setor é enorme, gerando emprego e movimentando toda a cadeia de serviços de festas, decoração, fotografia e outros".

Dono de uma produtora especializada em casamentos de luxo, Leco Biagioni credita a mudança pelo fato de ser mais fácil encontrar flores variadas nesse mês da primavera. "Novembro tem se tornado um mês muito procurado pelos casais. É um período em que se encontram variedades de flores, e, no Brasil, especialmente no Rio, há uma grande diversidade e abundância de flores nessa época, por ser primavera. Isso permite ter flores maravilhosas a preços mais acessíveis. Além disso, novembro ainda antecede as festas de final de ano, o que significa maior disponibilidade de fornecedores e a possibilidade de negociar. Outro ponto positivo é que o clima ainda não atingiu as temperaturas intensas do verão, send mais agradável no Rio de Janeiro", afirma Leco Biagioni.

Para Mila, apesar de novembro ser visto como o novo maio digamos assim, não importa muito em que nicho a pessoa está. "O mercado de casamento vende luxo. Para casar é só ir no cartório pagar a taxa e está tudo certo. Não importa muito qual é o investimento final que esse cliente vai fazer. O que eu observo é que hoje a pessoa que decide se casar é um pouquinho mais conservadora no que diz respeito ao investimento e considera toda a possibilidade de personalização", diz Mila. Ela contraria algumas tendências de que as pessoas atualmente casam mais tarde afirma. "Atendo casais de várias faixas etárias mas o percentual dos casais jovens que eu tenho é a maioria esmagadora. É bem fofo de ver, inclusive".

Melhores condições de negociar

Otávio Carvalho Vaz de Lima e Stephanie Mazzone se casaram em novembro do ano passado. "Escolhemos esse mês muito por conta do feriado, que ajudou na logística dos nossos convidados que vinham de outras cidades. Quando encontramos o lugar certo e com a disponibilidade de data, não tínhamos dúvida de que aquela era a escolha certa. Gastamos um pouco menos não por conta do mês mas sim pelo fato de termos nos casado em uma sexta-feira emenda de feriado. Isso nos permitiu negociar melhores condições com alguns dos fornecedores", disse Otávio.

Stephanie conta que não teve um motivo muito especial. "Nas visitas aos espaços que havíamos selecionado para o casamento, o que mais gostamos tinha a disponibilidade em uma emenda do feriado de novembro, que além de ter uma condição melhor, permitiu que nossos convidados pudessem viajar mais tranquilos. A gente sempre diz que foi o dia mais feliz de nossas vidas, a emoção de casar com a pessoa que você mais ama e estar rodeado das pessoas mais queridas é inexplicável".

Eles contam que a cerimônia foi realizada por dois grandes amigos numa fazenda em São Paulo. "Eles compartilharam nossas histórias e evolução como casal, fizeram todo mundo chorar e rir, e tornaram o momento ainda mais especial trazendo muita emoção e leveza".

Gastos para custear a celebração



De acordo com estudo feito pela Associação Brasileira de Eventos, 74% dos casais gastam entre R$ 40 mil e R$ 85 mil para realizar a cerimônia dos sonhos, apesar de inicialmente planejarem um orçamento de até R$ 40 mil. Ainda de acordo com a pesquisa, quase metade dos casais (47%) conta com o apoio financeiro de familiares para viabilizar o casamento. Mesmo assim, aproximadamente 30% dos casais se endividam para custear a celebração, uma prática que se tornou comum diante dos altos custos associados ao evento.

A pesquisa também indica que famílias com renda superior a R$ 5 mil são as principais contratantes de serviços de casamento, representando 16% das famílias brasileiras. Além disso, o levantamento destaca a relevância do apoio financeiro familiar para quase metade dos casais (47%), embora 30% ainda acabem se endividando para custear o evento.

Para casais que que querem se casar em novembro do ano que vem, é importante considerar a contratação de serviços com antecedência, devido ao aumento da demanda. A escolha de fornecedores de confiança e a atenção aos detalhes são fundamentais para garantir que o evento seja um sucesso. Novembro, com todas as suas vantagens, se reafirma como um mês promissor para a realização de casamentos memoráveis no Brasil.



Vogue Weddings & Co foi um sucesso

No início do mês houve primeira edição do Vogue Weddings &.Co, no Rio de Janeiro, trazendo o que há de mais sofisticado e exclusivo no mercado de festas e casamentos de luxo. O evento, produzido pela Weeventos, com ampla experiência no mercado de luxo e Destination Wedding, visa expandir o evento nos próximos anos, trazendo cada vez mais novidades e referências de alta qualidade. E agora se destaca no cenário de networking de casamentos, com troca de contatos profissionais, informações e conhecimentos para noivos.

Para 2025, a nova edição do Vogue Weddings & Co já tem data e local. Todos os fornecedores que participaram nesta edição garantiram presença no ano que vem, entre outros que estão interessados, consolidando ainda mais seu espaço como referência no mercado de luxo.O Vogue Weddings & Co também ofereceu palestras, desfiles e debates com experts da área, além de degustações e apresentações musicais, proporcionando uma experiência única. Acima de tudo, mostrou as tendências do mercado de casamentos brasileiro.