Everaldo Rocha expõe seus trabalhos em Maricá

Publicado 17/11/2024 00:00

A exposição "Expurgo: Reflexões Contemporâneas" convida o público a uma profunda imersão nas complexidades da condição humana, utilizando a pintura e a escultura contemporâneas como veículos de reflexão. Com curadoria do artista plástico Everaldo Rocha, a mostra propõe um confronto direto com temas urgentes como a fome e a desigualdade social, instigando os visitantes a questionarem as disparidades que fragmentam nossas sociedades.As obras expostas navegam por águas turbulentas, explorando os conflitos intrínsecos das relações humanas e a complexidade da subjetividade. "Cada peça é uma provocação, um convite à reflexão crítica sobre como o desejo por igualdade e justiça pode colidir com a busca por conexão e afeto. A exposição oferece um espaço para o expurgo dessas tensões, promovendo o diálogo e o entendimento mútuo entre os espectadores", afirma Everaldo Rocha.