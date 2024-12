Carro pegou fogo na Avenida das Américas - @OperacoesRio

Publicado 25/12/2024 11:48 | Atualizado 25/12/2024 11:59

Rio - Um carro pegou fogo na Avenida das Américas, altura da estação do BRT Recanto das Garças, sentido Recreio, Zona Oeste, durante a noite desta terça-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A equipe foi acionada por volta de 19h43 e concluiu a operação às 21h. Não há informações sobre o que provocou o incêndio.O Centro de Operações informou que uma faixa da via foi ocupada em decorrência do incidente, causando lentidão no trânsito. No entanto, por volta de 21h, a situação já estava normalizada.