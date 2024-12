Assaltantes não se intimidaram com a presença da viatura estacionada na Rua Caruaru - Reprodução

Publicado 25/12/2024 19:10

Rio - O motorista de um carro foi assaltado no Grajaú, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (25). Os bandidos praticaram o roubo em frente a uma viatura da Polícia Civil, que estava estacionada na Rua Caruaru.

Um vídeo obtido pelo DIA mostra o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam do carro da vítima. A dupla não se intimida com a presença da viatura e um deles já aborda o motorista com uma arma em punho. Ele pega os pertences das vítimas, retorna para a garupa do veículo e foge com o comparsa. A ação, que aconteceu por volta das 2h30, durou cerca de 30 segundos.

Veja o vídeo

Bandidos assaltam motorista de carro em frente a viatura estacionada no Grajaú.



Crédito: Reprdoução pic.twitter.com/KINeZ8LsK5 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 25, 2024

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para verificar informações sobre o roubo e realizaram buscas na região, mas não encontraram os criminosos. Já a Polícia Civil comunicou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia da área.