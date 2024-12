Homem pega sol nu na Praia de Ipanema - Reprodução / @cesarbranc

Publicado 25/12/2024 14:40

Rio - Um homem foi flagrado curtindo a manhã de Natal, nesta quarta-feira (25), pegando sol completamente pelado nas areias da Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Embora a cena não tenha chamado a atenção dos banhistas, dividiu opiniões dos internautas nas redes sociais.

O flagrante foi feito por Cesar Branco, de 39 anos, que caminhava pela praia quando se deparou com o homem nu. Em entrevista ao DIA, o surfista contou viu o rapaz por volta das 7h, na altura do Posto 9, entre as ruas Vinicius de Morais e Farme de Amoedo, e gravou um vídeo para mandar para os amigos.

Apesar da praia vazia, haviam outras pessoas próximas ao homem. Na filmagem feita por Cesar, é possível ver uma mulher lendo um livro e uma outra moça sentada. No entanto, o surfista afirma que elas não estavam ligando para a cena.

"As pessoas passavam e meio que ignoravam o que estava acontecendo. Os barraqueiros que chegavam estavam ignorando, a galera que estava na praia também. Eu achei isso estranho. Mas, se incomodou alguém, ninguém reclamou", disse.

O homem, que não foi identificado, não ficou muito tempo na areia. O surfista continuou sua caminhada e quando voltou ao Posto 9, cerca de 10 minutos depois, o rapaz já tinha ido embora. Apesar de inusitado, Cesar revelou que é comum aparecer gente pelada na Praia de Ipanema.

"Isso não é incomum. De manhã, em Ipanema, geralmente tem alguém pelado. É uma praia muito frequentada, a galera vai para a noitada e aí chega no final e querem dar um mergulho. Como estão de roupa, mergulham pelados. Mas assim, pegando sol, de manhã, com bumbum pro alto e mexendo no celular, como se nada tivesse acontecendo, eu nunca tinha visto", disse.

Embora seja comum, não é permitido ficar nu nas praias cariocas, exceto na Praia de Abricó, na Zona Oeste, que é a única voltada ao naturismo na cidade do Rio. Depois de flagrar o homem pelado, Cesar dividiu opiniões ao publicar o vídeo em sua conta nas redes sociais e fazer o questionamento: "Liberdade ou atentado ao pudor?"

"Parece engraçado, mas é uma falta de respeito enorme! Nossa liberdade termina onde a do outro começa", escreveu uma pessoa. "Não é liberdade a partir do momento que ele está cometendo um crime. Seria se ele estivesse num local onde isso é permitido", afirmou outro perfil.



Outras pessoas, no entanto, levaram na esportiva. "Tem uns 'gringos' na cidade que adoram fazer isso. Eu acredito que seja liberdade", escreveu outro usuário. "Gente, em vários países do mundo isso é comum. Às vezes é turista", comentou mais um perfil.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. Já a Guarda Municipal disse que uma equipe do Grupamento Especial de Praia (GEP) foi ao local, mas não flagrou o homem. A GM reforça, ainda, que em casos como esse, a pessoa pode ser conduzida à delegacia por se tratar de uma prática proibida.

De acordo com o artigo 233 do Código Penal, andar sem roupas em público pode ser considerado como ato obsceno, que considera crime "ato que ofende o pudor em público". A pena para quem comete esse ato ilícito é de até um ano.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci