Carro se acidentou em posto de gasolinaReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/12/2024 13:31 | Atualizado 25/12/2024 13:57

Rio - Um carro perdeu o controle e atingiu um posto de gasolina na Via Dutra, altura de São João de Meriti, Baixada Fluminense, durante a manhã desta quarta-feira (25). A colisão ocorreu na altura de Coelho da Rocha. As circunstância da colisão ainda são desconhecidas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas ficaram feridas. Eles ainda informaram, porém, que Ana Cordeiro Linto, de 23 anos, foi a única socorrida pela equipe. Ela teve ferimentos leves, sendo encaminhada para a UPA Jardim Iris. A corporação ficou no local de 8h14 até 9h18.

Segundo a Eco Rio Minas, que administra a via, equipes da concessionária atenderam três vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, com ferimentos moderados. Uma delas foi levada para uma UPA e as outras para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.



Os demais feridos foram liberados ainda no local. A PRF informou que a ocorrência obstruiu a faixa do lado direito da rodovia.

Veja o vídeo

Acidente deixa sete feridos após carro atingir posto de gasolina em São João de Meriti



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/IBkT440QWZ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 25, 2024