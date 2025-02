Casa de Rui Barbosa fica na Rua São Clemente, em Botafogo - Divulgação

Publicado 01/02/2025 08:25

Rio - A Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, na Zona Sul, dará início às atividades do núcleo educativo do arquivo de literatura brasileira da instituição. Com o objetivo de democratizar o acesso à leitura e promover o diálogo com diferentes públicos, o projeto terá atividades mensais ao longo de 2025, quando o Rio estará celebrando o título de Capital Mundo do Livro. A estreia acontece com o "Clube de Leitura AMLB: Jardim Literário", realizado às quintas-feiras, em sessões às 10h e 11h, no jardim histórico do espaço.

A primeira edição, marcada para 6 de fevereiro, apresentará obras de autores como Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Vinicius de Moraes e Machado de Assis.

Nos encontros, serão lidos crônicas e poemas que celebram o Rio de Janeiro, obras que fazem parte do acervo da Casa, vinculada ao Ministério da Cultura. Além das leituras, o evento apresentará documentos do acervo pessoal dos escritores que são preservados pela instituição e que dialogam com suas obras. O projeto também desenvolve atividades lúdicas, como caça-palavras, jogos da memória, roteiros interativos e outras surpresas.

Para Alexandre Santini, presidente da Casa de Rui Barbosa, "essa é uma ação fundamental para fomentar a leitura e disseminar conhecimentos, que é a missão da instituição".

Criado em 1972, o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira reúne itens de 152 grandes escritores. Além dos documentos, o setor preserva aproximadamente 2 mil peças museológicas.

Vale ressaltar que a entrada para as atividades é gratuita, mas é necessário se inscrever no link para participar.

Serviço:

Jardim Literário – Clube de Leitura AMLB

Datas: Todas as quintas-feiras de fevereiro

Horários: Sessões às 10h e 11h

Local: Jardim da Fundação Casa de Rui Barbosa

Endereço: Rua São Clemente, 134, Botafogo

Entrada: Gratuita