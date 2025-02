Estátua de Clarice Lispector, no Leme - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 01/02/2025 09:01

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos irá restaurar a estátua de Clarice Lispector, localizada na Mureta do Leme, na Zona Sul.



A restauração será executada por meio de parceria público-privada (PPP) com uma empresa de cosméticos e beleza, fazendo com que a prefeitura não tenha nenhum gasto. A obra prevê a reconstrução do platino do monumento.