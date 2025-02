Maria Luiza Cravo da Silva, de 8 meses - Reprodução/Redes sociais

Maria Luiza Cravo da Silva, de 8 mesesReprodução/Redes sociais

Publicado 01/02/2025 15:06

Rio - A Polícia Civil investiga a morte da bebê Maria Luiza Cravo da Silva, de 8 meses, após ser levada para a UPA da Taquara, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (31), por conta de um engasgo. Segundo a unidade de saúde, o corpo da criança apresentava escoriações antigas e hematomas, lesões sugestivas de trauma.



Maria Luiza estava sob os cuidados de uma babá quando teria se engasgado com o líquido da mamadeira. Por conta do quadro, ela foi levada pelo marido da mulher até a UPA. Porém, já chegou à unidade sem vida.



Ainda de acordo com a direção da unidade, a criança estava em óbito, com relato inicial de broncoaspiração, que foi confirmado após avaliação clínica. Porém, a equipe médica também constatou a presença de lesões pelo corpo.



O corpo de Maria Luiza foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que vai determinar a causa da morte. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a entrada de uma criança vítima de maus tratos na UPA da Taquara. O casal que socorreu a menina e os pais foram conduzidos à delegacia.



Procurada, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Até o momento, familiares, a cuidadora e testemunhas foram ouvidas. A equipe vai analisar os laudos periciais. A investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara).



Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, a tia de Maria Luiza contou que já havia notado a presença de diversos hematomas no rosto, na perna, nos braços, na boca e na cabeça da bebê. Em uma das ocasiões em que apareceu com hematoma, a mãe da criança a levou ao médico por acreditar se tratar de uma doença.



Além disso, a tia ainda contou que a mãe da menina foi avisada por telefone da morte da filha, quando tentou contato por ligação com a babá para entender a situação, pois estava no trabalho no momento do ocorrido.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Maria Luiza.