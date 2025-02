Romero Marques morreu aos 55 anos. Ele estava internado no Pedro Ernesto - Divulgação

Publicado 01/02/2025 15:46

Rio - O vice-prefeito de Paracambi, Romero Marques de Freitas, 55 anos, morreu nesta sexta-feira (31). Conhecido como Romero do Hospital, ele estava internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), em Vila Isabel, Zona Norte. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório acontecerá neste domingo (2), no Clube Municipal Cassino de Paracambi, das 7h às 15h, em uma cerimônia aberta ao público. Às 15h30, será realizado o cortejo fúnebre para o Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição e, às 16h, haverá o enterro, reservado à família. A Prefeitura de Paracambi decretou luto de 7 dias.

O prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano, filho de André Ceciliano, lamentou a partida do amigo e político. "No último ano, eu ganhei muito mais do que um candidato a vice-prefeito. Na verdade, ganhei um companheiro de sonhos e de jornadas. Um ser humano incrível, dono de um coração do tamanho do mundo, um homem dedicado e comprometido com a vida das pessoas. Vai nos fazer uma grande falta", declarou o prefeito.

Romero começou a vida política como vereador em 2016, quando atuou na defesa das pessoas, principalmente aquelas que mais precisavam. Ele foi um dos vereadores mais votados da história de Paracambi.



Lamentos e saudades



No Instagram da Prefeitura de Paracambi, várias mensagens de carinho e respeito pelo vice-prefeito: "Se foi um amigo, profissional de excelência, uma pessoa íntegra que, na sua vez de viver a sua exaltação para nós paracambienses, Deus o recolheu. Ficou seu legado extraordinário, sua trajetória única, seu amor por nós cidadãos, amigos e familiares. Deixo aqui meu agradecimento por toda ajuda e compromisso que teve com meus familiares e amigos. Sua luz sempre estará acesa em nossos corações, descanse em paz, Romero", disse uma internauta.

Já uma moradora afirmou: "Um dia muito triste. O Romero foi uma pessoa que escolheu amar e acolher. Eu e tantos outros paracambienses temos uma história com ele. Fica o exemplo de um ser humano e profissional maravilhoso". Uma seguidora também lamentou. "Meu Deus, que tristeza! Um grande homem, um coração único. Encontre com Deus amigo, e tenha o descanso dos justos e bons", disse.