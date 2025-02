Praia da Barra nesta segunda-feira (3) - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - A semana no Rio começa com altas temperaturas, que podem chegar até 40ºC, e previsão de chuva para alguns dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na manhã desta segunda-feira (3), os banhistas puderam aproveitar a água azul da Praia da Barra, na Zona Oeste.

Apesar de o calor permanecer, haverá nuvens, com possibilidade de precipitação isolada a qualquer momento do dia na terça (4) e quarta-feira (5). Os termômetros não passarão de 39ºC, e a mínima será de 22ºC.Com a intensidade dos ventos mais fracos, o calor será mais perceptível na quinta-feira (6). Segundo a previsão do Inmet, a temperatura será de 40ºC, com mínima de 22ºC, apesar da nebulosidade. Na sexta-feira (7), o céu estará coberto de nuvens e há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 39ºC, com mínima de 23ºC.