Assalto aconteceu na Rua da Capela, em Piedade, na Zona NorteReprodução

Publicado 03/02/2025 10:16 | Atualizado 03/02/2025 10:27

Rio - Uma família viveu momentos de tensão durante o roubo de um veículo, no fim da tarde deste sábado (1º), na Rua da Capela, em Piedade, na Zona Norte. Criminosos renderam o motorista e ameaçaram atirar. Uma senhora precisou ser amparada pela filha.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da abordagem dos bandidos. Os suspeitos param de carro na frente do automóvel alvo do crime, descem armados e anunciam o assalto.

Os passageiros eram aguardados por uma mulher, que avisa para os assaltantes que a mãe estava dentro do carro. A senhora desce com dificuldade e é amparada pela filha. Na gravação, é possível ouvir um criminoso ordenando uma das vítimas a ficar quieta e ameaça atirar. "Cala a boca. Vou dar um tiro na sua cara", diz o bandido.

Criminosos armados roubam veículo na Rua da Capela, em Piedade.



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/pSQD4AtXK7 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2025

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que houve um crescimento de 42% no número de roubos de veículo no ano passando, em comparação com 2023, na área atendida pelo 3º BPM (Méier), que realiza o patrulhamento em Piedade.

De acordo com o levantamento, foram 2.732 casos em 2024 e 1.921 no ano anterior. Considerando apenas os meses de dezembro, houve 270 registros no ano passado e 140 em 2023, um aumento de 93%.

O 3º BPM atende os bairros do Méier, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Cachambi, Del Castilho, Maria da Graça, Água Santa, Riachuelo, Rocha, Sampaio, Todos os Santos, Abolição, Pilares, Inhaúma, Engenho da Rainha, Piedade, Tomás Coelho, Encantado, Lins de Vasconcelos, Jacaré, Jacarezinho e São Francisco Xavier.



Procurada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que agentes do batalhão realizaram buscas na região após serem acionados e reforçaram o policiamento.

A corporação destacou que o 3º BPM montou um cinturão de segurança na área atendida com o objetivo de coibir ações criminosas. De acordo com a PM, foram presos mais de 1.700 criminosos em 2024 na área de policiamento do batalhão.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.