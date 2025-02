Publicado 04/02/2025 00:00

Novos presidentes da Câmara e Senado prometem buscar consenso entre oposição e governo para que projetos prioritários avancem. Cansado de disputa ideológica, povo quer soluções para problemas reais. Violência e economia estão entre principais preocupações.

Alta dos combustíveis chega em péssima hora. Após fechar 2024 acima do teto da meta, inflação tende a acelerar neste início de ano. Transporte rodoviário é principal sistema logístico do país e elevação do custo impacta preço da maioria de bens e serviços.