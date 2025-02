Cerimônia de posse da advogada Rita Cortez aconteceu no sábado (1º), em Brasília - Divulgação

Publicado 03/02/2025 21:05 | Atualizado 03/02/2025 21:08

Rio - A advogada Rita Cortez tomou posse como Conselheira Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), representando a seccional do estado do Rio de Janeiro, no triênio 2025-2028. Ela, que já foi por dois mandatos presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), lançou sua candidatura para voltar ao cargo.

A cerimônia de posse aconteceu no sábado passado (1º), no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. O presidente Beto Simonetti, reeleito para presidir a OAB Nacional, deu início a um novo ciclo com a posse das conselheiras e conselheiros federais eleitos de todo o país. Representando o Rio de Janeiro, além de Rita Cortez, foram empossados os titulares Juliana Hoppner Bumachar Schmidt e Paulo Cesar Salomão Filho e suplentes Anderson Prezia Franco, Fernanda Lara Tórtima e Mattheus Reis e Montenegro.

Rita Cortez ressaltou a importância de dar continuidade à luta incansável por direito e valorização das mulheres advogadas. "Para intensificar a defesa do exercício profissional e da advocacia, tomo posse no Conselho Federal", disse.

Atualmente, Rita Cortez preside a Academia Carioca de Direito, a Comissão dos Direitos da Mulher do IAB e é membro da Academia Brasileira de Direito. A advogada foi a segunda mulher a presidir o IAB, instituição jurídica mais antiga das Américas, que realizará eleição para escolha da nova direção no dia 17 de março.

A advogada é a única mulher condecorada com a medalha Raimundo Faoro, comenda que homenageia os advogados que se destacam pelos bons serviços à advocacia e à sociedade.