Pauta sobre o aumento no número de assaltos e roubos de celulares na região da Barra da Tijuca. Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 03/02/2025 19:17

Rio - O aumento da violência vem deixando a população da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, assustada. O número de roubos de rua a pedestres, incluindo roubos de aparelhos de celular, registrou um crescimento de quase 30% em 2024, em relação ao ano anterior. As informações são do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio.



"As pessoas têm evitado de sair na rua. Quando saem, saem preocupadas e sempre corridas. Não dá mais para ficar desatento, infelizmente. Especialmente nos horários de rush, que é quando tem muita gente saindo para trabalhar e voltando do trabalho. É nesse momento que os grupos responsáveis por esses roubos costumam agir", disse Felix José, de 61 anos, que trabalha como vigilante na Rua Georgina Albuquerque.



A via fica de esquina com a Avenida Fernando Mattos, onde ainda nesta segunda-feira (3), 12 adolescentes foram apreendidos e dois homens presos por furtar celulares, carteira e mochila de vítimas.



"Esses episódios aqui são rotineiros. É só você ficar um pouco que você vai ver. Eles ficam por aqui, andando, abordando as pessoas e olhando. Quando percebem alguém dando mole, dão o bote", comentou o fiscal de ponto de táxi Bruno Adriano, de 24, que trabalha próximo ao acesso da estação de metrô Jardim Oceânico.



A violência também é percebida pelo pipoqueiro Vicente Bandeira, de 65. Segundo o ambulante, que trabalha em dois pontos distintos, na Praça do Ó e no acesso B ao metrô na estação Jardim Oceânico, os responsáveis pelos roubos parecem não se importar nem com a movimentação de PMs na região. "Não entendo. Eles até prendem, mas não adianta nada. Daqui a pouco estão na rua de novo", lamentou.



"Eles andam de seis, sete. Sempre em grupinho. Esses dias roubaram uma menina na minha frente. Levaram ela para registrar o caso na delegacia, mas não deu em nada", contou Vicente.



De acordo com dados do ISP, em 2024 foram 802 roubos a transeuntes de janeiro a dezembro na Barra da Tijuca. O total de casos representa um aumento de 27,3% em relação ao ano de 2023, quando foram registrados 630 casos. Nesse tipo de crime, o bairro foi o 8º no estado em número de casos.



Dentro desse número, estão os casos de roubo de celular. Durante o ano passado, foram 444 casos, contra 382 registrados em 2023. Nesse perfil de crime, o aumento foi de 15,6%.