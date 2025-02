A sala ficou totalmente destruída pelo fogo - Reprodução

A sala ficou totalmente destruída pelo fogoReprodução

Publicado 03/02/2025 17:23 | Atualizado 03/02/2025 18:45

Rio – Um curto-circuito provocou um incêndio, na tarde desta segunda-feira (3), na sala de leitura do Ciep Doutor Bento Rubião, na Rocinha, Zona Sul. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, responsável pela escola, o cômodo estava vazio. Não há registro de feridos.

O quartel do Corpo de Bombeiros da Gávea foi acionado às 13h35 para combater o incêndio e às 16h10 as chamas já haviam sido controladas. O Centro de Operações Rio comunicou que o incidente provocou lentidão na Estrada da Gávea, na altura da localidade conhecida como Caminho do Boiadeiro, já que uma faixa precisou ser interditada.

Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados para combater o incêndio Reprodução

A Defesa Civil e a Comlurb, respectivamente, avaliam os danos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a sala será totalmente reformada – ainda não há prazo para a entrega. O início das aulas está mantido para quarta (5).