Vítima agradeceu aos policiais pelo resgateReprodução

Publicado 03/02/2025 21:44

Rio - Um homem foi resgatado por policiais militares durante uma tentativa de sequestro no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, neste domingo (2). A vítima estava com as mãos amarradas e pulou do carro dos bandidos quando percebeu a presença dos agentes do 20º BPM (Mesquita) nas proximidades.

De acordo com a PM, os militares perceberam a movimentação e ajudaram o homem, mas os criminosos fugiram em direção à comunidade Az de Ouro, que fica entre o município de Nilópolis e o bairro Anchieta, na Zona Norte do Rio.

A vítima, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, contou aos agentes que estava trabalhando em uma estação de trem no momento em que foi capturado por dois bandidos. Segundo o rapaz, a dupla alegou que ele já havia sido membro de uma facção rival.

A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis). Em um vídeo, a vítima aparece segurando a corda e agradecendo aos policiais pelo resgate. "Eu estava amarrado para morrer e eles estavam na guarnição. Me deparei com eles e me joguei do carro. Eu ia perder minha vida", contou.