A a empresa importava e comercializava mochilas e lancheiras sem autorização dos detentores dos direitos dos personagens infantis - Divulgação

A a empresa importava e comercializava mochilas e lancheiras sem autorização dos detentores dos direitos dos personagens infantisDivulgação

Publicado 03/02/2025 19:37

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam diversas mochilas e lancheiras com temas infantis falsificadas na tarde desta segunda-feira (3), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão no galpão onde funcionava a empresa responsável pela confecção dos itens, no bairro Parque Sarapuí.

Segundo a Polícia Civil, a empresa importava e comercializava o material sem autorização dos detentores dos direitos de personagens como Homem-Aranha, Batman, Capitão América e Mulher Maravilha, dentre outros. A ação teve como objetivo combater a pirataria e proteger consumidores de produtos de qualidade inferior em meio ao período de volta às aulas.

Victor Tuttman, delegado titular da DRCPIM e responsável pela operação, contou que um representante da companhia foi encaminhado à delegacia e prestou depoimento antes de ser liberado. Ele explicou que o homem vai responder por crime contra a propriedade imaterial – e que ele foi liberado por se tratar de delito de menor potencial ofensivo.

O delegado disse ainda que a quantidade de mochilas e lancheiras apreendidas ainda não foi contabilizada, mas estimou que tenham sido "centenas… Possivelmente milhares".