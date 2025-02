A investigação do caso ocorreu na Deam de Cabo Frio - Reprodução

A investigação do caso ocorreu na Deam de Cabo FrioReprodução

Publicado 03/02/2025 21:58 | Atualizado 03/02/2025 22:19

Rio – Um homem foi preso nesta segunda-feira (3) por agressão e ameaça contra a companheira em Cabo Frio, na Região de Lagos. De acordo com investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, ele chegou a usar um carro para arrastá-la pendurada na porta do veículo, presa pelos cabelos.

Após esta e outras agressões, o homem – que não teve a identidade revelada – passou a ameaçar a vítima de morte. Após localizarem o indivíduo na comunidade da Sinagoga, os policiais cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por lesão corporal.

A Polícia Civil não esclareceu se a denúncia sobre as agressões partiram da própria vítima.