Motorista do BRT, Cleber Barbosa, morreu em acidente entre articulados no Terminal AlvoradaDivulgação

Publicado 03/02/2025 18:52





A 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, ouviu testemunhas, fez o trabalho de perícia e analisa imagens do circuito interno do terminal. Rio - Cléber Barbosa Resende, motorista do BRT ferido em uma colisão entre ônibus no Terminal Alvorada , na Zona Oeste, morreu na tarde desta segunda-feira (3), horas após o grave acidente. Ele estava internado desde a manhã no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas perdeu muito sangue e não resistiu.Testemunhas disseram que Cléber desceu do articulado para uma inspeção de rotina no veículo, quando percebeu que o freio estava solto. Ao tentar parar o ônibus, ele não percebeu a aproximação de outro veículo e foi esmagado. Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram o motorista e o encaminharam ao hospital.A 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelas investigações, ouviu testemunhas, fez o trabalho de perícia e analisa imagens do circuito interno do terminal.

A Mobi-Rio, concessionária responsável pelo serviço, informou que está colaborando com as investigações. "A perícia será responsável por apurar as causas do acidente. A Mobi-Rio está oferecendo todo o apoio necessário à família do motorista", informou a empresa.

O corpo de Cléber será sepultado no Cemitério Municipal de Dores de Campos, em Minas Gerais, cidade de sua família. A data, no entanto, não foi divulgada.