Familiares do agente do Degase morto na Linha Amarela estiveram no IML do Centro, nesta segunda-feira (3)Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 03/02/2025 17:13 | Atualizado 03/02/2025 17:16

Alexander de Araujo Carvalho, de 46 anos, foi atingido por pelo menos 15 tiros durante o Rio - O agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase),, de 46 anos, foi atingido por pelo menos 15 tiros durante o arrastão na Linha Amarela , na manhã desta segunda-feira (3). De acordo com o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), os disparos se concentraram na região do tórax e dos membros inferiores. Alexander teve hemorragia interna e morreu antes de ser socorrido, ainda na via expressa.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) colheu o relato testemunhas ao longo da manhã e analisa as câmeras de seguranças da Linha Amarela para entender as circunstâncias da abordagem, além de identificar os assassinos. Segundo testemunhas, o agente, ao perceber o arrastão, deixou a arma no banco do carro, um Nissan March prata, e saiu correndo pela pista. Ele foi alcançado pelos criminosos, que fizeram uma série de disparos.



Na ação, os ladrões levaram pelo menos dois carros, sendo um deles de um militar da Força Aérea Brasileira (FAB), que não se feriu. O veículo de Alexander não foi levado pelos bandidos. A quadrilha que praticou o arrastão fugiu em direção ao Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.



Alexander ainda teve o celular furtado logo após ser morto . Imagens registradas por um motorista que passava pelo local mostram o momento em que um motociclista para, desce da moto e pega o celular que estava próximo ao corpo. A DHC tomou conhecimento das imagens e tenta identificar o homem que aparece nas imagens.

Polícia Civil investiga imagens em que agente do Degase aparece sendo roubado após ser morto a tiros na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.



February 3, 2025

No fim da manhã, a filha da vítima e agentes do Degase estiveram no IML do Centro. O corpo de Alexander será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. O velório terá início às 10h e o enterro será às 14h.