A vítima foi abordada por criminosos na Linha AmarelaReprodução/BDRJ

Publicado 03/02/2025 06:58 | Atualizado 03/02/2025 11:46

Rio - Um agente do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase) morreu baleado durante um arrastão na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (3).

O veículo da vítima, identificada como Alexandre de Araújo Carvalho, foi abordado por criminosos. O corpo de Alexandre foi encontrado caído no meio da pista com diversas marcas de tiros. Segundo relatos, ele teria descido do carro e tentado fugir, momento em que foi atingido pelos disparos.

Testemunhas alegam que houve intenso tiroteio na região. Os suspeitos fugiram em direção ao Complexo da Maré. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 15ª UPP (Manguinhos) e 22º BPM (Maré) foram acionadas para a ocorrência.

Alexandre de Araújo Carvalho foi baleado durante arrastão na Linha Amarela Rede Social

Segundo o Centro de Operações Rio, o sentido Fundão precisou ser interditado por cerca de 3h. Em nota, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que o trânsito apresentou retenção do acesso 4A, em Pilares, até a saída 7, em Bonsucesso. A pista foi totalmente liberada por volta das 9h.

Procurada, a Polícia Civil informou que a perícia foi enviada para o local. Investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a autoria do crime.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2025, 16 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio. Sendo 11 mortos e cinco feridos.