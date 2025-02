Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) - Divulgação

Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj)Divulgação

Publicado 03/02/2025 18:30

Rio - O deputado Rodrigo Bacellar (União) foi reeleito para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no início da noite desta segunda-feira (3). O parlamentar recebeu voto favorável de todos os 70 políticos que ocupam as cadeiras da casa, sendo a primeira unanimidade da história do parlamento fluminense desde a fusão, em 1975. Após a reeleição, Bacellar agradeceu à família e ao governador Cláudio Castro.

"Nunca escondi de ninguém a amizade que eu nutro pelo governador, independente da minha postura enquanto parlamentar. O carinho, a gratidão e o dia a dia que vamos convivendo com a família de outro, nos pede, independente do erro que pratiquemos por aí a fora, nunca abandonar aquele que nos deu a mão", ressaltou o deputado.

Bacellar, que tem sido apontado como possível candidato a governador em 2026, também comentou sobre a união de direita, esquerda e centro. "Esse é um exemplo para o Brasil. Lógico que existem debates e divergências, mas a Alerj está mostrando que também existem muitas pautas que nos unem. Somos um exemplo de que é possível construir, em sintonia com todas as correntes políticas, muitas agendas de interesse do Estado do Rio. Essa união de forças é de suma importância para os desafios que teremos pela frente", disse.

Durante os discursos, os deputados de oposição a Castro votaram pela reeleição com a justificativa de que o presidente, durante sua gestão, atuou com certa imparcialidade, sem beneficiar políticos aliados.

"Dentro do parlamento fluminense, algumas coisas ficaram muito claras. A primeira é a capacidade de Vossa Excelência [Bacellar] de construir consensos dentro de divergências muito profundas. Segundo, a capacidade de colocar todo mundo de maneira equilibrada, tratar todos os deputados e deputadas de maneira igual, inclusive aqueles que não votaram em Vossa Excelência. Isso nos chamou muita atenção. Fico absolutamente a vontade de votar em Vossa Excelência para a presidência", discursou Verônica Lima (PT).

"Há dois anos atrás, quando a gente teve a eleição aqui para a presidência da casa, Vossa Excelência vinha do governo e eu fui um dos que falei: 'olha, não quero um presidente da casa que acabou de sair do governo para ser uma extensão do governo aqui na Assembleia'. Mas o balanço que a gente faz nesses dois anos é que o parlamento não foi uma extensão do governo, soube ter a autonomia da representação dos mandatos respeitados e abriu o espaço para o novo acordo, respeitando ainda mais a proporcionalidade, respeitando ainda mais a democracia interna e a gente pode ter um parlamento com maior autonomia, com mais debates", explicou Flávio Serafini, líder do Psol na Alerj.

Nos últimos seis anos, Bacellar foi relator do impeachment de Wilson Witzel, presidiu as principais comissões da Alerj e foi secretário estadual de Governo. Com a reeleição, a nova mesa diretora da assembleia será composta por deputados de diferentes vieses. A principal mudança será a entrada de Guilherme Delaroli (PL) na vice-presidência, assumindo o posto de Manoel Brazão (União).

- Presidente: Rodrigo Bacellar

- 1° Vice-presidente: Guilherme Delaroli (PL)

- 2ª Vice-presidente: Tia Ju (Republicanos)

- 3ª Vice-presidente: Zeidan (PT)

- 4ª Vice-presidente: Célia Jordão (PL)

- 1° Secretário: Rosenverg Reis (MDB)

- 2° Secretário: Dr. Deodalto (PL)

- 2ª Secretária: Franciane Motta (Podemos)

- 4º Secretário: Giovani Ratinho (Solidariedade)

- 1ª Vogal: Índia Armelau (PL)

- 2° Vogal: Rafael Nobre (União)

- 3° Vogal: Deputado Valdecy da Saúde (PL)

- 4° Vogal: Renato Miranda (PL)