Os turistas foram baleados na praia da Barra, altura do posto 4Rede Social

Publicado 27/02/2025 09:38 | Atualizado 27/02/2025 09:43

Rio - Os turistas argentinos Gabriel Gago e Cristian Pagani, baleados durante um assalto na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, seguem internados na manhã desta quinta-feira (27). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ambos estão estáveis e se recuperam da cirurgia para retirada do projétil.

Cristian está sendo atendido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Enquanto Gabriel segue no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os dois são torcedores do Racing Club e estavam no Rio para assistir a à final da Recopa Sul-Americana, que acontece nesta quinta-feira (27) no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo.



Em nota, o clube manifestou preocupação com o caso. "Os líderes que acompanham a delegação já entraram em contato com as autoridades do consulado argentino na cidade para dar seguimento ao caso e prestar qualquer assistência que as vítimas possam precisar. Desejamos a eles uma rápida recuperação e expressamos nossa total solidariedade", disse.



O Racing Club também afirmou que os torcedores serão transportados juntos para o estádio para a final, já que os pacotes de ingressos foram vendidos com transporte incluído para evitar incidentes.



"O clube ressalta a necessidade de medidas para reduzir os riscos de situações como a que ocorreu, principalmente aquelas que devem ser tratadas pelos órgãos de segurança locais", finalizou em comunicado.



O Botafogo também lamentou a situação e informou que já entrou em contato com a diretoria do Racing colocando-se à disposição para ajudar no que for necessário.



Nas redes sociais, turistas reclamaram sobre a violência no Brasil. "Sempre o mesmo Brasil. E não só com os argentinos", disse um internauta. "A Conmebol deveria suspender os jogos no Brasil, sempre passando por coisas terríveis para os visitantes", afirmou outro. "Sempre igual no Brasil, com qualquer time que viaje para lá", relatou mais um.



Relembre o caso



O crime aconteceu na Avenida Lúcio Costa, próximo ao Posto 4, na tarde de quarta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 17h10 para socorrer as vítimas, que estavam na areia. Um dos feridos foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, enquanto o outro foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo testemunhas, dois homens participaram do assalto.



A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga o caso e tenta identificar os suspeitos.