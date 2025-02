Assento depredado pelo grupo - Divulgação / Seop

Assento depredado pelo grupoDivulgação / Seop

Publicado 27/02/2025 14:06

Rio - Quatro adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (27), após furtarem cinco martelinhos de incêndio e vandalizarem ônibus do BRT.

Ainda segundo agentes do programa BRT Seguro, o grupo, que rasgou o estofado de diversos assentos, foi monitorado trocando de coletivos, até ser encontrado na estação Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Ao perceber a ação dos infratores, um motorista acionou a equipe de segurança, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública.



Todos os envolvidos foram encaminhados à 16ª DP (Barra da Tijuca).