Apreensões realizadas na sede da empresa clandestinaReprodução

Publicado 27/02/2025 15:55 | Atualizado 27/02/2025 18:58

Rio - A Polícia Civil desmantelou um grupo que explorava ilegalmente o serviço de internet na Comunidade do Ipase, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta quinta-feira (27). Quatro funcionários foram conduzidos à delegacia.



De acordo com as investigações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), o serviço clandestino era operado com o apoio da organização criminosa que atua na região.



Os policiais apreenderam diversos equipamentos furtados de concessionárias. Todo o material passará por perícia para identificar a origem e os envolvidos no esquema, incluindo fornecedores, financiadores e distribuidores dos equipamentos roubados.

Segundo o delegado titular da DDSD, Pedro Bittencourt, a investigação começou após informações vindas de operadoras de internet regulares, que foram proibidas por criminosos de atuarem na comunidade.

"As investigações surgiram a partir de informações trazidas por várias operadoras de internet que informaram que traficantes dessa localidade estavam expulsando essas operadoras e permitindo que apenas um provedor funcionasse no local. Iniciamos uma investigação e após um intenso trabalho de monitoramento e inteligência conseguimos identificar o provedor e descobrimos que usavam material desviado de outras concessionárias", explicou.



O responsável pelo provedor - já identificado - não estava no local e responderá pelo crime de receptação qualificada. Os funcionários foram ouvidos e liberados. Ainda segundo a Civil, as investigações continuam para identificar os principais líderes da rede criminosa.