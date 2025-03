Caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) - Divulgação

Publicado 21/03/2025 08:50

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar um caso de abuso sexual que teria sido cometido por um pastor contra uma menina de 8 anos, na comunidade da Colônia, localizada na Taquara, na Zona Oeste.

A criança revelou toda a situação em uma ligação com o pai. De acordo com o relato, o homem falava para ela fazer sexo oral nele e também tirava fotos das suas partes íntimas. Segundo a menina, o pastor ficava elogiando as imagens e as beijando.

Conforme explicou ao familiar, os abusos não teriam sido revelados antes porque ela estava com medo de ser morta. O pastor possui um relacionamento com a avó materna da menina e os crimes teriam ocorrido enquanto ele estava sozinho com a menina em casa.

"Não consigo me conter. É muita crueldade. Olho pra ela e tento me apegar na força que ela está tendo depois de ter passado por tudo que passou durante dois anos, como ela relatou, mas pode ter sido muito mais que ela não lembra. Esse monstro está na família da mãe dela antes dela nascer. Eu só quero justiça. Ele fez o que fez e está solto. Estou correndo atrás para ver esse homem na cadeia. Ele tem que pagar", disse uma tia da menina através das redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara). O suspeito foi intimado a prestar depoimento e os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos.