Criminoso foi encontrado na Rocinha. - Reprodução

Publicado 21/03/2025 11:06

Rio - Um homem acusado de raptar e manter a filha em cárcere privado foi preso na localidade conhecida como Laboriaux, no pico da comunidade da Rocinha, nesta quinta-feira (20), informou a Polícia Civil.

Segundo a corporação, o crime aconteceu em Santa Catarina, região Sul do país, onde a criança morava com a mãe.

A polícia informou que o pai, no início deste mês, ficou de deixar a filha na escola para que a mãe fosse buscar posteriormente. No entanto, ele fugiu com a criança. O tutor teria planejado o rapto durante três meses.



De acordo com as investigações, o pai perdeu a guarda por manipular e tentar afastar a criança da mãe.



A prisão e o consequente resgate da menina aconteceram após denúncias que indicavam o paradeiro de ambos.

A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.