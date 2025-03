Área do futuro parque da Lagoa do Camorim - Divulgação / Mario Moscatelli

Publicado 21/03/2025 11:41

Rio - A Câmara do Rio aprovou o projeto de criação do Parque Municipal Natural Perilagunar da Lagoa do Camorim, na quinta-feira (20). O objetivo é viabilizar a sustentabilidade da área verde do complexo lagunar, que fica entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste.



A idealização partiu do biólogo Mario Moscatelli, especialista em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros, que entregou o projeto ao presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (PSD).

"Estamos vivendo no sistema lagunar de Jacarepaguá uma revolução silenciosa. Após décadas de degradação sem perspectivas de recuperação, vemos dragagens em andamento, recuperação das margens, ampliação das áreas de manguezal e a criação desse parque que será o primeiro passo para o desenvolvimento de atividades ecoturísticas nos moldes que vemos em outros países com ecossistemas semelhantes ou iguais aos presentes no sistema lagunar. Sem dúvida mais um passo além de tantos outros que ainda precisarão ser dados para o resgate da dívida ambiental que temos com o sistema lagunar de Jacarepaguá", destaca o idealizador do projeto, Mario Moscatelli, em entrevista ao DIA.

De acordo com o texto aprovado pelos vereadores, o objetivo da criação da nova área de conservação é recuperar, preservar o manguezal, proporcionar estudos científicos da biodiversidade local, aumentar o turismo ecológico e sustentável da região e contribuir para o aumento da temperatura e educação ambiental de maneira inclusiva.

“A criação do Parque, portanto, é de suma importância para contribuir com a preservação da biodiversidade da Lagoa do Camorim. Além das árvores típicas dos manguezais, o local conta com inúmeras espécies de aves, bem como jacarés, capivaras e outros”, descrevem os autores da proposta.

A matéria agora segue para promulgação pela presidência do Legislativo municipal, quando se tornará lei.