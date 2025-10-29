Na avaliação de assessores de Lula, a GLO pode passar a ser considerada a depender de como Castro conduzirá a situaçãoAFP
Assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro
Para alguns dos interlocutores do presidente, governador do Rio de Janeiro tem interesses eleitoreiros com a operação e não está preocupado com a segurança pública
Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio
António Guterres manifestou profunda preocupação com número de vítimas
Maioria nas redes culpa Castro pela crise na segurança no Rio e desaprova megaoperação policial
Estudo mostra que a narrativa predominante (45,8%) na web descreve a ação como uma 'chacina' promovida pelo Estado
Ministro da Justiça anuncia criação de 'escritório emergencial' contra o crime organizado no RJ
Lewandowski também listou ações imediatas, como a ampliação do efetivo da Força Nacional e a disponibilização de vagas em presídios federais para o estado
Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio
Diretora quer reparação judicial e responsabilização das autoridades
‘Maior baque que Comando Vermelho já tomou’, garante secretário de Polícia Civil sobre megaoperação
Felipe Curi justificou declaração mencionando perdas de armas, drogas e lideranças da facção
