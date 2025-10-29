Felipe Curi (C), secretário de Polícia Civil, exaltou o resultado da operação nos complexos da Penha e do Alemão - Érica Martin/Agência O Dia

Rio – Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, afirmou, nesta quarta-feira (29), que a megaoperação mais letal da história do Rio , realizada no dia anterior nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, foi o “maior baque” que o Comando Vermelho, alvo da investida, já sofreu. A declaração aconteceu durante entrevista na Cidade da Polícia.

O secretário lamentou o revés de quatro agentes mortos - sendo dois PMs e dois da Civil -, mas foi categórico ao classificar como histórico o resultado da ação: “Nunca mais vou esquecer deste dia, em que quatro heróis deram a vida pela sociedade. Mas não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem (28) foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda a sua história, já tomou. Desde sua fundação no fim da década de 1970”.

Para justificar a declaração, Curi fez referência a números da megaoperação, como 117 suspeitos mortos, 113 presos e 91 fuzis apreendidos. Ele ainda relembrou outra ação das polícias do Rio contra a facção: “Nem em 2010, na ocupação do Complexo do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque com uma perda tão grande de armas, de drogas e, principalmente, de lideranças”.

Ainda na coletiva, o secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, admitiu que boa parte dos confrontos com criminosos pode não ter sido registrada pelas câmeras corporais dos agentes devido à bateria dos equipamentos, que fica em torno de 12 horas.

Também nesta quarta, muitos dos suspeitos mortos foram retirados por moradores e parentes da área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os principais confrontos entre as forças de segurança e criminosos. O transporte dos cadáveres se deu com caminhonetes da própria população. O número pode crescer até o fim do dia.

Ainda de acordo com números oficiais disponibilizados na coletiva, 58 mortos foram encontrados na terça (28), incluindo os agentes, e 63 nesta quarta (29). Dentre os 113 suspeitos presos, 33 são de outros estados, e mais 10 adolescentes apreendidos.

O Governo do Rio anunciou esta como a maior ação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos. A Operação Contenção mobilizou mais de 2,5 mil policiais civis e militares. O objetivo foi capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.