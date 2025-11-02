Familiares e amigos de Bárbara Borges lotaram Cemitério de Irajá para últimas homenagens - Érica Martin

Publicado 02/11/2025 16:14

Funcionária do Banco Itaú, Bárbara estava em um carro de aplicativo, retornando de uma visita a um cliente na agência da Ilha do Governador, também na Zona Norte, quando criminosos se envolveram em um intenso confronto, próximo ao Morro do Timbau, na Maré, na última sexta-feira (31). A mulher foi atingida dentro do veículo, socorrida e encaminhada ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu.

A vítima é filha de uma gestora de Recursos Humanos de uma Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade do Rio. Além disso, a irmã de Bárbara é diretora de uma unidade de Educação Infantil. Devido a família atuar na rede, o secretário Renan Ferreirinha compareceu à cerimônia e mostrou solidariedade aos parentes.

"Uma menina cheia de vida. É muito triste que a gente fique em uma situação dessa. A Bárbara cresceu no meio da Educação. Para todos os nossos 55 mil profissionais, é um momento de muita tristeza. Assim que soube da situação, entrei em contato com a família, com a Beth [mãe], que tem uma história com a nossa cidade muito grande. É de cortar o coração. Ficamos muito impactados. Estamos buscando dar todo apoio necessário para a família nesse momento de tanta dor", disse.

O cantor Buchecha, que se apresentou no casamento de Bárbara, esteve no cemitério e prestou apoio aos familiares. O artista pediu uma resposta sobre o caso.

"Nos deixando tão precocemente, tão cedo, por conta dessa violência. A gente precisa de uma resposta o quanto antes para isso acabar. Não é bom para ninguém. Não tem ninguém feliz. A gente quer um Rio de Janeiro de paz", exclamou.

Diana Goldenberg, professora da rede e amiga da mãe de Bárbara, fez sua última homenagem à vítima. De acordo com ela, a mulher era muito querida pela família.

"Tive um momento difícil e a mãe da Bárbara me acolheu. Ela me chama para dar conselhos e pergunta da minha saúde. Por isso, fiquei muito abalada [com a morte da Bárbara]. Era uma filha dedicada. A Beth está muito abalada e o pai inconsolável. Misericórdia para quem precisa passar por uma situação dessa. É um pesadelo sem fim", destacou.

A especialista em investimentos morava na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e malhava na academia DNA Experience, na Avenida das Américas. O estabelecimento usou as redes sociais para lamentar a perda.

"Bárbara fez parte da nossa história desde a chegada da DNA à Barra. Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do seu falecimento, vítima da violência no Rio de Janeiro. Toda nossa comunidade sente essa perda. Bárbara estava presente no nosso dia a dia, e hoje nos solidarizamos com sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Desejamos força, acolhimento e luz neste momento tão difícil. Que sua memória permaneça viva com carinho, respeito e afeto", diz o texto.

O Itaú também lamentou o falecimento de Bárbara e expressou condolências aos familiares. "O banco está prestando todo o suporte necessário para a família e para os colaboradores colegas de trabalho", afirmou a nota.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Na troca de tiros, um suspeito também foi baleado e encontra-se internado sob custódia no Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar os fatos.

Neste sábado (1º), o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na troca de tiros. Quem tiver qualquer informação pode enviar, de forma anônima, para a central de atendimento/call center (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, ao WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 e ao aplicativo Disque Denúncia RJ.

*Colaboração de Érica Martin