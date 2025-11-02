Familiares e amigos de Bárbara Borges lotaram Cemitério de Irajá para últimas homenagensÉrica Martin

Rio - Familiares e amigos se despediram, na tarde deste domingo (2), da especialista em investimentos Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morta com um tiro na cabeça, na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte. O enterro aconteceu no Cemitério de Irajá.
fotogaleria
Familiares e amigos se despediram de Bárbara Borges no Cemitério de Irajá - Érica Martin / Agência O Dia
Amigos se emocionaram em cerimônia de despedida de Bárbara Borges - Érica Martin / Agência O Dia
Beth Borges, mãe de Bárbara, recebeu apoio de familiares e amigos - Érica Martin / Agência O Dia
Beth Borges, mãe de Bárbara Elisa - fotos: Érica Martin
Alexandre Baptestini Jr era casado com Bárbara Borges há três anos - Érica Martin / Agência O Dia
Alexandre era casado com Bárbara Elisa Yabeta Borges há três anos - Érica Martin / Agência O Dia
Buchecha foi ao cemitério - Érica Martin / Agência O Dia
Buchecha, que cantou no casamento de Bárbara Borges, compareceu à cerimônia de despedida - Érica Martin / Agência O Dia
Familiares e amigos de Bárbara Borges lotaram Cemitério de Irajá para últimas homenagens - Érica Martin/Agência O Dia
Cartaz pede informações sobre envolvidos em tiroteio que matou Bárbara Borges - Divulgação / Disque Denúncia
Funcionária do Banco Itaú, Bárbara estava em um carro de aplicativo, retornando de uma visita a um cliente na agência da Ilha do Governador, também na Zona Norte, quando criminosos se envolveram em um intenso confronto, próximo ao Morro do Timbau, na Maré, na última sexta-feira (31). A mulher foi atingida dentro do veículo, socorrida e encaminhada ao Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu.
A vítima é filha de uma gestora de Recursos Humanos de uma Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade do Rio. Além disso, a irmã de Bárbara é diretora de uma unidade de Educação Infantil. Devido a família atuar na rede, o secretário Renan Ferreirinha compareceu à cerimônia e mostrou solidariedade aos parentes.
"Uma menina cheia de vida. É muito triste que a gente fique em uma situação dessa. A Bárbara cresceu no meio da Educação. Para todos os nossos 55 mil profissionais, é um momento de muita tristeza. Assim que soube da situação, entrei em contato com a família, com a Beth [mãe], que tem uma história com a nossa cidade muito grande. É de cortar o coração. Ficamos muito impactados. Estamos buscando dar todo apoio necessário para a família nesse momento de tanta dor", disse.
O cantor Buchecha, que se apresentou no casamento de Bárbara, esteve no cemitério e prestou apoio aos familiares. O artista pediu uma resposta sobre o caso.
"Nos deixando tão precocemente, tão cedo, por conta dessa violência. A gente precisa de uma resposta o quanto antes para isso acabar. Não é bom para ninguém. Não tem ninguém feliz. A gente quer um Rio de Janeiro de paz", exclamou.
Diana Goldenberg, professora da rede e amiga da mãe de Bárbara, fez sua última homenagem à vítima. De acordo com ela, a mulher era muito querida pela família.
"Tive um momento difícil e a mãe da Bárbara me acolheu. Ela me chama para dar conselhos e pergunta da minha saúde. Por isso, fiquei muito abalada [com a morte da Bárbara]. Era uma filha dedicada. A Beth está muito abalada e o pai inconsolável. Misericórdia para quem precisa passar por uma situação dessa. É um pesadelo sem fim", destacou.
A especialista em investimentos morava na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, e malhava na academia DNA Experience, na Avenida das Américas. O estabelecimento usou as redes sociais para lamentar a perda.
"Bárbara fez parte da nossa história desde a chegada da DNA à Barra. Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do seu falecimento, vítima da violência no Rio de Janeiro. Toda nossa comunidade sente essa perda. Bárbara estava presente no nosso dia a dia, e hoje nos solidarizamos com sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Desejamos força, acolhimento e luz neste momento tão difícil. Que sua memória permaneça viva com carinho, respeito e afeto", diz o texto.
O Itaú também lamentou o falecimento de Bárbara e expressou condolências aos familiares. "O banco está prestando todo o suporte necessário para a família e para os colaboradores colegas de trabalho", afirmou a nota.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Na troca de tiros, um suspeito também foi baleado e encontra-se internado sob custódia no Hospital Federal de Bonsucesso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar os fatos.
Neste sábado (1º), o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os envolvidos na troca de tiros. Quem tiver qualquer informação pode enviar, de forma anônima, para a central de atendimento/call center (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, ao WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 e ao aplicativo Disque Denúncia RJ.
*Colaboração de Érica Martin