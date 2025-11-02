Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morreu baleada na Linha Amarela - Reprodução/Redes sociais

Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, morreu baleada na Linha AmarelaReprodução/Redes sociais

Publicado 02/11/2025 08:02 | Atualizado 02/11/2025 16:37

"Bárbara era especialista de investimentos da plataforma íon, profissional dedicada, admirada por todos e com uma trajetória exemplar no banco, onde atuou como assistente de gerente, gerente uniclass e atualmente especialista de investimentos, conquistando o respeito e o carinho dos colegas ao longo dos anos", destacou o sindicato.

A instituição também afirmou que a lembrança dela permanecerá viva "em todos que tiveram o privilégio de conviver com ela". "Cheia de vida, alegria e sonhos, Bárbara deixa o esposo e uma família desolada, além de muitos amigos e colegas profundamente abalados com sua partida precoce."

O Itaú também lamentou o falecimento de Bárbara e expressou condolências aos familiares. "O banco está prestando todo o suporte necessário para a família e para os colaboradores colegas de trabalho", afirmou a nota.

O sepultamento ocorrerá às 16h deste domingo (2) no Cemitério de Irajá. O velório começará às 13h.

Confronto causou interdição da Linha Amarela

Bárbara foi atingida durante confronto na altura do Complexo da Maré, por volta das 14h40 da última sexta-feira (31). Um suspeito também ficou ferido.

Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que o suspeito é baleado na cabeça quando caminhava na pista. Segundo a testemunha, ele estaria participando do confronto. Em outra imagem é possível ver os motoristas dando ré e seguindo na contramão para sair do fogo cruzado. Confira:

Legenda: Moradora flagra momento em que homem é baleado durante tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (31).



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/49L4Drv5qT — Jornal O Dia (@jornalodia) October 31, 2025

Ambos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso com um disparo na cabeça. A jovem passou por cirurgia, mas não resistiu. Médicos também realizaram procedimento cirúrgico no homem e o encaminharam ao CTI em estado grave, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do 22° BPM (Maré) estiveram no local e encontraram os dois baleados. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, juntamente com munições e carregadores. O policiamento foi reforçado na região.

A 21ª DP (Bonsucesso) registrou o caso. No entanto, com a morte da vítima, as investigações passaram para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).