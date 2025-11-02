"Bárbara era especialista de investimentos da plataforma íon, profissional dedicada, admirada por todos e com uma trajetória exemplar no banco, onde atuou como assistente de gerente, gerente uniclass e atualmente especialista de investimentos, conquistando o respeito e o carinho dos colegas ao longo dos anos", destacou o sindicato.
A instituição também afirmou que a lembrança dela permanecerá viva "em todos que tiveram o privilégio de conviver com ela". "Cheia de vida, alegria e sonhos, Bárbara deixa o esposo e uma família desolada, além de muitos amigos e colegas profundamente abalados com sua partida precoce."
O Itaú também lamentou o falecimento de Bárbara e expressou condolências aos familiares. "O banco está prestando todo o suporte necessário para a família e para os colaboradores colegas de trabalho", afirmou a nota.
Bárbara morava na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e fazia planos para engravidar em breve. Ao DIA, a sogra dela, Andréia Assis, lamentou a perda. "Era uma menina excepcional, trabalhadora, conquistando o espaço dela, foi promovida há pouco tempo, superfeliz. Conseguiu passar, tirou a carteira de motorista, vibrando, altos planos com meu filho", disse.
O sepultamento ocorrerá às 16h deste domingo (2) no Cemitério de Irajá. O velório começará às 13h.
Confronto causou interdição da Linha Amarela
Bárbara foi atingida durante confronto na altura do Complexo da Maré, por volta das 14h40 da última sexta-feira (31). Um suspeito também ficou ferido.
Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que o suspeito é baleado na cabeça quando caminhava na pista. Segundo a testemunha, ele estaria participando do confronto. Em outra imagem é possível ver os motoristas dando ré e seguindo na contramão para sair do fogo cruzado. Confira:
Legenda: Moradora flagra momento em que homem é baleado durante tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (31).
Ambos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso com um disparo na cabeça. A jovem passou por cirurgia, mas não resistiu. Médicos também realizaram procedimento cirúrgico no homem e o encaminharam ao CTI em estado grave, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do 22° BPM (Maré) estiveram no local e encontraram os dois baleados. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, juntamente com munições e carregadores. O policiamento foi reforçado na região.
A 21ª DP (Bonsucesso) registrou o caso. No entanto, com a morte da vítima, as investigações passaram para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
